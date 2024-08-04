Бельгийская спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене
Спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва в парижской реке Сене на соревнованиях по триатлону, она была госпитализирована, сообщает бельгийское издание Nieuwsblad. По его информации, Мишель жаловалась на плохое самочувствие в течение нескольких дней.
Соревнования проходили в рамках летних Олимпийских игр 2024 г. во французской столице. Заплыв, о котором идет речь, прошел 31 июля. Бельгийская триатлонистка заняла 38-ое место в общем зачете.
30 июля планировались мужские и женские старты, но их перенесли на следующий день на фоне загрязнения воды в реке после дождей. По той же причине ранее были отменены тренировочные заплывы триатлонистов.
Как отмечает издание, представители бельгийской триатлонной команды пришли в ярость, «потому что сценарий, которого все опасались, сбылся». О неприятных ощущениях после заплыва говорили и другие спортсмены. В итоге сборная Бельгии отказалась от выступления на смешанной эстафете, которая запланирована на 5 августа.