Бельгийская спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене

Как отмечает издание, представители бельгийской триатлонной команды пришли в ярость, «потому что сценарий, которого все опасались, сбылся». О неприятных ощущениях после заплыва говорили и другие спортсмены. В итоге сборная Бельгии отказалась от выступления на смешанной эстафете, которая запланирована на 5 августа.