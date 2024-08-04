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Бельгийская спортсменка заразилась кишечной палочкой после заплыва в Сене

Ведомости

Спортсменка из Бельгии Клэр Мишель заразилась кишечной палочкой после заплыва в парижской реке Сене на соревнованиях по триатлону, она была госпитализирована, сообщает бельгийское издание Nieuwsblad. По его информации, Мишель жаловалась на плохое самочувствие в течение нескольких дней.

Соревнования проходили в рамках летних Олимпийских игр 2024 г. во французской столице. Заплыв, о котором идет речь, прошел 31 июля. Бельгийская триатлонистка заняла 38-ое место в общем зачете.

30 июля планировались мужские и женские старты, но их перенесли на следующий день на фоне загрязнения воды в реке после дождей. По той же причине ранее были отменены тренировочные заплывы триатлонистов.

Как отмечает издание, представители бельгийской триатлонной команды пришли в ярость, «потому что сценарий, которого все опасались, сбылся». О неприятных ощущениях после заплыва говорили и другие спортсмены. В итоге сборная Бельгии отказалась от выступления на смешанной эстафете, которая запланирована на 5 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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