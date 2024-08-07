Суд арестовал четыре банковских счета экс-замминистра обороны Иванова

О задержании Иванова сообщалось 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Иванов дважды просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но ему было отказано.