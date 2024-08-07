Суд арестовал четыре банковских счета экс-замминистра обороны Иванова
Четыре банковских счета бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении крупной взятки, были арестованы судом. Об этом говорится в официальных судебных документах.
«Следователем наложен арест на денежные средства, находящиеся на четырех счетах обвиняемого… Суд признал арест законным», – указано в документе (цитата по «РИА Новости»).
Имеются в виду разные счета в одном из российских банков, уточняет агентство. Отмечается также, что в рамках дела арестовано имущество широкого круга лиц, включая родителей бывшего замминистра.
О задержании Иванова сообщалось 23 апреля. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 23 июня, затем продлил арест до 23 сентября. Иванов дважды просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но ему было отказано.
По делу Иванова также проходят бизнесмен Сергей Бородин, соучредитель ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин и неустановленные лица. По версии следствия, Иванов и Бородин получили взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ – она выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд руб.
В июле сообщалось, что Иванов отвергает вину и считает, что в его деле отсутствуют доказательства причастности к преступлению. Он также уверен, что его действия не носили криминального характера.
5 августа стало известно об аресте директора военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и задержании заместителя начальника главного управления инновационного развития Минобороны генерала-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве. Следствие полагает, что фигуранты вместе с другими соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Участие в строительстве парка принимала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял Иванов.