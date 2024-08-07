Специализированные врачи прибыли в Курскую область по поручению Путина

В том числе, в пострадавший от атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) регион приехали анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи. Кроме того, группа врачей прибыла из Санкт-Петербурга по поручению губернатор Александра Беглова. Все они окажут помощь местным медикам при лечении раненых.