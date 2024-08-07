Специализированные врачи прибыли в Курскую область по поручению Путина
По поручению президента России Владимира Путина в Курскую область прибыла группа высококвалифицированных врачей из национальных медицинских исследовательских центров им. Пирогова, им. Бурденко, им. Вишневского и им. Приорова, сообщает врио губернатора Алексей Смирнов.
В том числе, в пострадавший от атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) регион приехали анестезиологи-реаниматологи, нейрохирург, торакальный хирург, детский хирург, травматологи-ортопеды, а также врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи. Кроме того, группа врачей прибыла из Санкт-Петербурга по поручению губернатор Александра Беглова. Все они окажут помощь местным медикам при лечении раненых.
7 августа ТАСС сообщал, что жители Курска приходят сдавать кровь в мобильный пункт на Красной площади регионального центра. Жители города стоят в очереди, несмотря на сирены ракетной опасности, раздающиеся из громкоговорителя.
По данным на 7 августа, в результате обстрелов ВСУ в Курской области пострадали 24 человека, включая шесть детей. Погибли пять человек.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) напали на Суджанский и Кореневский районы Курской области. Атаку отразили пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ. Бои в приграничных районах Курской области идут второй день, в Минобороны РФ утверждают, что продвижения группировки вглубь территории России не допущено.
По факту нападения Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др.
Президент России Владимир Путин по поводу обстановки в Курской области заявил, что Киев предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу по жилым домам, гражданским зданиями, машинам скорой помощи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский устроил атаку на Курскую область, чтобы отвлечь внимание граждан от продления всеобщей мобилизации в стране.