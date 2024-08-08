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Кабмин подготовит неипотечные инструменты улучшения жилищных условий семей

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам сессии, посвященной нацпроекту «Семья», поручил доработать его и проработать вопросы обеспечения дополнительных расходов федерального бюджета до 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

По итогам обсуждения Мишустин поручил Минстрою, Минтруду и Минфину проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми. Ведомства должны до 1 сентября указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели.

Минтруд также должен до 1 сентября провести выверку показателей нацпроекта и входящих в его состав федеральных проектов, а также совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы финансового обеспечения с 2025 г. отдельных мероприятий нацпроекта и совместно с Минкультуры предусмотреть реализацию программы «Пушкинская карта».

Отдельное поручение затрагивает граждан старшего возраста. Минтруду вместе с руководителями регионов рекомендовано разработать и утвердить региональные программы «Активное долголетие» на 2025–2030 гг. О результатах нужно доложить до 1 января 2025 г.

Президент России Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Семья» в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.Во время послания он предложил ряд мер для поддержки семей и улучшения демографической ситуации.

Глава государства предложил продлить до 2030 г. программу семейной ипотеки, действующую с 2018 г., и вдвое увеличить налоговый вычет на второго ребенка (до 2800 руб. в месяц), а также на третьего и каждого последующего (до 6000 руб. в месяц).

По данным Brand Analytics, нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым национальным проектом по итогам послания Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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