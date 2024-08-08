Кабмин подготовит неипотечные инструменты улучшения жилищных условий семей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам сессии, посвященной нацпроекту «Семья», поручил доработать его и проработать вопросы обеспечения дополнительных расходов федерального бюджета до 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
По итогам обсуждения Мишустин поручил Минстрою, Минтруду и Минфину проработать неипотечные инструменты улучшения жилищных условий молодых семей и семей с детьми. Ведомства должны до 1 сентября указать источники финансового обеспечения расходов на эти цели.
Минтруд также должен до 1 сентября провести выверку показателей нацпроекта и входящих в его состав федеральных проектов, а также совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработать вопросы финансового обеспечения с 2025 г. отдельных мероприятий нацпроекта и совместно с Минкультуры предусмотреть реализацию программы «Пушкинская карта».
Отдельное поручение затрагивает граждан старшего возраста. Минтруду вместе с руководителями регионов рекомендовано разработать и утвердить региональные программы «Активное долголетие» на 2025–2030 гг. О результатах нужно доложить до 1 января 2025 г.
Президент России Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Семья» в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.Во время послания он предложил ряд мер для поддержки семей и улучшения демографической ситуации.
Глава государства предложил продлить до 2030 г. программу семейной ипотеки, действующую с 2018 г., и вдвое увеличить налоговый вычет на второго ребенка (до 2800 руб. в месяц), а также на третьего и каждого последующего (до 6000 руб. в месяц).
По данным Brand Analytics, нацпроект «Семья» стал самым обсуждаемым национальным проектом по итогам послания Путина.