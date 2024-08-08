Кабмин подготовит неипотечные инструменты улучшения жилищных условий семей

Глава государства предложил продлить до 2030 г. программу семейной ипотеки, действующую с 2018 г., и вдвое увеличить налоговый вычет на второго ребенка (до 2800 руб. в месяц), а также на третьего и каждого последующего (до 6000 руб. в месяц).