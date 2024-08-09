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Минцифры: связь и интернет будут бесплатными в восьми районах Курской области

Ведомости

С сегодняшнего дня и до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи и мобильного интернета будут бесплатными для всех жителей даже при минусовом балансе. Об этом сообщило Минцифры РФ.

Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.

«Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счета сколько потребуется», – заявили в Минцифры.

Бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также бесплатны. Подробности по услугам жители районов могут узнать у своих сотовых операторов, добавили в ведомстве.

Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. В Курской области объявлен режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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