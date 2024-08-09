Минцифры: связь и интернет будут бесплатными в восьми районах Курской области
С сегодняшнего дня и до окончания режима чрезвычайной ситуации в восьми районах Курской области услуги связи и мобильного интернета будут бесплатными для всех жителей даже при минусовом балансе. Об этом сообщило Минцифры РФ.
Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах.
«Понимаем, что сейчас крайне важно оставаться на связи в том числе со своими родными. Поэтому операторы будут поддерживать положительный баланс счета сколько потребуется», – заявили в Минцифры.
Бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также бесплатны. Подробности по услугам жители районов могут узнать у своих сотовых операторов, добавили в ведомстве.
Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. В Курской области объявлен режим ЧС.