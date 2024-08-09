Минцифры: связь и интернет будут бесплатными в восьми районах Курской области

Курская область подвергается массированным атакам со стороны Украины с раннего утра 6 августа. На третий день после начала прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона бои продолжились в пограничных Суджанском и Кореневском районах. В результате обстрелов с 6 по 8 августа пострадали 66 человек, в том числе девять детей. Известно о пяти погибших. В Курской области объявлен режим ЧС.