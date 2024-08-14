Главу антимонопольного комитета Украины подозревают в незаконном обогащении

С июля 2019 г. по сентябрь 2023 г. он занимал пост главы администрации подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщает НАБУ, в 2020-2023 гг. подозреваемый, «занимая должность руководителя областной государственной администрации», приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В частности, у него обнаружено семь квартир в Киеве и Ужгороде, частный дом, три нежилых помещениях, ВМW Х3 и т. д. Разница между стоимостью этого имущества и имеющимися средствами чиновника и его супруги составила 56,2 млн гривен.