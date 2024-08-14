Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Главу антимонопольного комитета Украины подозревают в незаконном обогащении

Ведомости

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает в незаконном обогащении на сумму более 56 млн гривен (около 123,8 млн руб.) «руководителя госоргана со специальным статусом», о чем сообщается на сайте ведомства. Имя фигуранта не раскрывается, но, по данным «РБК Украина», речь идет о главе антимонопольного комитета страны Павле Кириленко.

С июля 2019 г. по сентябрь 2023 г. он занимал пост главы администрации подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщает НАБУ, в 2020-2023 гг. подозреваемый, «занимая должность руководителя областной государственной администрации», приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В частности, у него обнаружено семь квартир в Киеве и Ужгороде, частный дом, три нежилых помещениях, ВМW Х3 и т. д. Разница между стоимостью этого имущества и имеющимися средствами чиновника и его супруги составила 56,2 млн гривен.

В пресс-релизе НАБУ указано, что расследование в отношении должностного лица началось после обнародования журналистского расследования.

12 августа служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что заместитель министра энергетики Украины был задержан в Киеве по подозрению в получении взятки в размере $500 000. По данным украинского издания «Страна.ua», речь идет об Александре Хейле. В тот же день представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что Хейл уволен с должности.

В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе в конгрессе США заявил, что на Украине по-прежнему высокий уровень коррупции. По его словам, этому в том числе способствует продолжающийся конфликт с Россией.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных