Главу антимонопольного комитета Украины подозревают в незаконном обогащении
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает в незаконном обогащении на сумму более 56 млн гривен (около 123,8 млн руб.) «руководителя госоргана со специальным статусом», о чем сообщается на сайте ведомства. Имя фигуранта не раскрывается, но, по данным «РБК Украина», речь идет о главе антимонопольного комитета страны Павле Кириленко.
С июля 2019 г. по сентябрь 2023 г. он занимал пост главы администрации подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР). Как сообщает НАБУ, в 2020-2023 гг. подозреваемый, «занимая должность руководителя областной государственной администрации», приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены. В частности, у него обнаружено семь квартир в Киеве и Ужгороде, частный дом, три нежилых помещениях, ВМW Х3 и т. д. Разница между стоимостью этого имущества и имеющимися средствами чиновника и его супруги составила 56,2 млн гривен.
В пресс-релизе НАБУ указано, что расследование в отношении должностного лица началось после обнародования журналистского расследования.
12 августа служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что заместитель министра энергетики Украины был задержан в Киеве по подозрению в получении взятки в размере $500 000. По данным украинского издания «Страна.ua», речь идет об Александре Хейле. В тот же день представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале сообщил, что Хейл уволен с должности.
В мае генинспектор Пентагона Роберт Сторч в своем докладе в конгрессе США заявил, что на Украине по-прежнему высокий уровень коррупции. По его словам, этому в том числе способствует продолжающийся конфликт с Россией.