В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали 65 человек

Агентство DPA со ссылкой на полицию писало, что пожар на колесе обозрения начался в одной кабинке, а затем перекинулся на другую. По информации оператора аттракциона, в загоревшейся кабинке не было людей. Было известно о нескольких пострадавших, которые получили ожоги, еще один человек получил травмы при падении.