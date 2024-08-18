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В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали 65 человек

Ведомости

В результате пожара на колесе обозрения под Лейпцигом в Германии пострадали 65 человек, сообщило в X министерство внутренних дел немецкой земли Саксония.

«Авария на фестивале Highfield под Лейпцигом, в которой пострадали 65 человек, стала драматическим событием для многих, но, к счастью, трагедию удалось предотвратить. Спасибо всем пожарным», – говорится в сообщении.

Пожар на колесе обозрения произошел вечером 17 августа. По данным МВД, службы экстренной помощи дежурили на месте происшествия до поздней ночи, чтобы оказывать людям помощь.

Агентство DPA со ссылкой на полицию писало, что пожар на колесе обозрения начался в одной кабинке, а затем перекинулся на другую. По информации оператора аттракциона, в загоревшейся кабинке не было людей. Было известно о нескольких пострадавших, которые получили ожоги, еще один человек получил травмы при падении. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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