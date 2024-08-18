В Германии при пожаре на колесе обозрения пострадали 65 человек
В результате пожара на колесе обозрения под Лейпцигом в Германии пострадали 65 человек, сообщило в X министерство внутренних дел немецкой земли Саксония.
«Авария на фестивале Highfield под Лейпцигом, в которой пострадали 65 человек, стала драматическим событием для многих, но, к счастью, трагедию удалось предотвратить. Спасибо всем пожарным», – говорится в сообщении.
Пожар на колесе обозрения произошел вечером 17 августа. По данным МВД, службы экстренной помощи дежурили на месте происшествия до поздней ночи, чтобы оказывать людям помощь.
Агентство DPA со ссылкой на полицию писало, что пожар на колесе обозрения начался в одной кабинке, а затем перекинулся на другую. По информации оператора аттракциона, в загоревшейся кабинке не было людей. Было известно о нескольких пострадавших, которые получили ожоги, еще один человек получил травмы при падении.