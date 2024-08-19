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Скончался научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко

Ведомости

В возрасте 75 лет умер академик РАН и научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Юрия Лопухина ФМБА России Валерий Сергиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства.

Соболезнования выразили руководитель ФМБА Вероника Скворцова и коллектив агентства.

«С уходом Валерия Ивановича отечественная медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.

Валерий Сергиенко родился 4 января 1949 г. в Москве. Является создателем нового направления в медицине – биомедицинской электрохимии. При непосредственном участии Сергиенко была разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий. Академику принадлежит более 60 изобретений, ряд учебных пособий и монографий. В 2021 г. за «фундаментальные и прикладные исследования в области физико-химической медицины, биомедицинской электрохимии, фармакологии, а также развитие наследия Н. И. Пирогова» Сергиенко был удостоен Большой золотой медали РАН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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