Скончался научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко

Валерий Сергиенко родился 4 января 1949 г. в Москве. Является создателем нового направления в медицине – биомедицинской электрохимии. При непосредственном участии Сергиенко была разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий. Академику принадлежит более 60 изобретений, ряд учебных пособий и монографий. В 2021 г. за «фундаментальные и прикладные исследования в области физико-химической медицины, биомедицинской электрохимии, фармакологии, а также развитие наследия Н. И. Пирогова» Сергиенко был удостоен Большой золотой медали РАН.