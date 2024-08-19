Скончался научный руководитель ФМБА Валерий Сергиенко
В возрасте 75 лет умер академик РАН и научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Юрия Лопухина ФМБА России Валерий Сергиенко. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального медико-биологического агентства.
Соболезнования выразили руководитель ФМБА Вероника Скворцова и коллектив агентства.
«С уходом Валерия Ивановича отечественная медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.
Валерий Сергиенко родился 4 января 1949 г. в Москве. Является создателем нового направления в медицине – биомедицинской электрохимии. При непосредственном участии Сергиенко была разработана технологическая платформа для создания диагностических устройств на основе микрофлюидных технологий. Академику принадлежит более 60 изобретений, ряд учебных пособий и монографий. В 2021 г. за «фундаментальные и прикладные исследования в области физико-химической медицины, биомедицинской электрохимии, фармакологии, а также развитие наследия Н. И. Пирогова» Сергиенко был удостоен Большой золотой медали РАН.