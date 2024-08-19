Суд приговорил бывшую журналистку Гончарову к семи годам колонии за убийство
Сторона обвинения запрашивала восемь лет, однако суд назначил Гончаровой семь лет лишения свободы. Защита уточнила, что намерена обжаловать приговор и добиваться минимального наказания, которое с учетом вердикта присяжных составляет шесть лет колонии.
1 августа коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт по делу, признав Гончарову виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения. Как утверждает следствие, Гончарова в 2022 г., вступила в конфликт с сожителем Александром Самусевым, нанесла ему ножницами несколько ударов, в результате которых он умер.