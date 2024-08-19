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Суд приговорил бывшую журналистку Гончарову к семи годам колонии за убийство

Ведомости

Городской суд Электростали приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку «Ведомостей» и РБК Оксану Гончарову, признанную коллегией присяжных виновной в убийстве сожителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Гаранина.

Сторона обвинения запрашивала восемь лет, однако суд назначил Гончаровой семь лет лишения свободы. Защита уточнила, что намерена обжаловать приговор и добиваться минимального наказания, которое с учетом вердикта присяжных составляет шесть лет колонии.

1 августа коллегия присяжных единогласно вынесла обвинительный вердикт по делу, признав Гончарову виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения. Как утверждает следствие, Гончарова в 2022 г., вступила в конфликт с сожителем Александром Самусевым, нанесла ему ножницами несколько ударов, в результате которых он умер.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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