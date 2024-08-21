Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

«Коммерсантъ»: для защиты от кибермошенников могут привлечь соцсети

Ведомости

К платформе по защите граждан от кибермошенников, разрабатываемой Минцифры, могут привлечь социальные сети, разработчиков мобильных приложений и маркетплейсы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на IT-рынке.

О том что в России будет создана единая платформа для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников, Минцифры сообщило в августе. Тогда ведомство поясняло, что в работе платформы будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и различные ведомства.

По данным «Коммерсанта», проект был назван «Телекомцерт». Предполагается, что он должен объединить такие системы противодействия киберугрозам, как ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ), пишет газета.

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин сказал «Коммерсанту», что взаимодействие с соцсетями и разработчиками мобильных приложений позволит оперативно пресекать схемы мошенников, основанные на краже персональных данных. С сенатором также согласен бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, при этом он отметил, что интеграция соцсетей с «Телекомцерт» должна вестись при соблюдении требований к приватности. Руководитель «Т-защиты» (сервис защиты клиентов Т-банка от телефонных мошенников) Олег Замиралов считает, что передача информации на платформу должна носить обязательный, а не рекомендательный характер.

20 августа Банк России сообщил, что за II квартал этого года мошенники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала.

По данным регулятора, мошенники также стали чаще применять дипфейки – видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое может быть использовано для подмены личности. Бывают и случаи, когда мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их жертва. Для выявления подмены ЦБ рекомендует позвонить тому, от чьего лица просят деньги, задать в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый, а также изучить видеозапись на предмет неестественной мимики и дефектов звука.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных