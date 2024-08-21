«Коммерсантъ»: для защиты от кибермошенников могут привлечь соцсети
К платформе по защите граждан от кибермошенников, разрабатываемой Минцифры, могут привлечь социальные сети, разработчиков мобильных приложений и маркетплейсы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на IT-рынке.
О том что в России будет создана единая платформа для защиты граждан от злоумышленников в интернете и телефонных мошенников, Минцифры сообщило в августе. Тогда ведомство поясняло, что в работе платформы будут участвовать правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и различные ведомства.
По данным «Коммерсанта», проект был назван «Телекомцерт». Предполагается, что он должен объединить такие системы противодействия киберугрозам, как ГосСОПКА (ФСБ), «Антифрод» (Роскомнадзор), «Антифишинг» (Минцифры) и ФинЦЕРТ (ЦБ), пишет газета.
Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации Артем Шейкин сказал «Коммерсанту», что взаимодействие с соцсетями и разработчиками мобильных приложений позволит оперативно пресекать схемы мошенников, основанные на краже персональных данных. С сенатором также согласен бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий, при этом он отметил, что интеграция соцсетей с «Телекомцерт» должна вестись при соблюдении требований к приватности. Руководитель «Т-защиты» (сервис защиты клиентов Т-банка от телефонных мошенников) Олег Замиралов считает, что передача информации на платформу должна носить обязательный, а не рекомендательный характер.
20 августа Банк России сообщил, что за II квартал этого года мошенники похитили с банковских счетов граждан и компаний около 4,8 млрд руб. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала.
По данным регулятора, мошенники также стали чаще применять дипфейки – видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое может быть использовано для подмены личности. Бывают и случаи, когда мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их жертва. Для выявления подмены ЦБ рекомендует позвонить тому, от чьего лица просят деньги, задать в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый, а также изучить видеозапись на предмет неестественной мимики и дефектов звука.