«Коммерсантъ»: для защиты от кибермошенников могут привлечь соцсети

По данным регулятора, мошенники также стали чаще применять дипфейки – видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, которое может быть использовано для подмены личности. Бывают и случаи, когда мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников госорганов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой работает их жертва. Для выявления подмены ЦБ рекомендует позвонить тому, от чьего лица просят деньги, задать в сообщении личный вопрос, ответ на который знает только ваш знакомый, а также изучить видеозапись на предмет неестественной мимики и дефектов звука.