В Госдуму внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие
Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым предложили лишать приобретенного гражданства РФ за сексуальное насилие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.
«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу. Проблема острая, и мы считаем, что одной из мер ее решения станет лишение мигрантов российского гражданства за любые преступления сексуального характера», – заявил Миронов.
Авторы инициативы также предлагают лишать гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти.
Согласно закону «О гражданстве РФ», сейчас иностранные граждане могут лишиться российского паспорта за преступления террористической и экстремистской направленности, изнасилование, захват заложника, создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, а также за фейки об армии, шпионаж и госизмену.
Последние месяцы в Госдуме идет активная работа по совершенствованию миграционного законодательства. 23 июля Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ, а 31 июля был принят закон, обязывающий иностранцев вставать на воинский учет одновременно с получением российского гражданства. Кроме того, в начале августа был утвержден закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за некоторые правонарушения без решения суда.