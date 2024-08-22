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В Госдуму внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Ведомости

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» во главе с лидером Сергеем Мироновым предложили лишать приобретенного гражданства РФ за сексуальное насилие. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на законопроект.

«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины все больше стали бояться по вечерам выходить на улицу. Проблема острая, и мы считаем, что одной из мер ее решения станет лишение мигрантов российского гражданства за любые преступления сексуального характера», – заявил Миронов.

Авторы инициативы также предлагают лишать гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти.

Согласно закону «О гражданстве РФ», сейчас иностранные граждане могут лишиться российского паспорта за преступления террористической и экстремистской направленности, изнасилование, захват заложника, создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, а также за фейки об армии, шпионаж и госизмену.

Последние месяцы в Госдуме идет активная работа по совершенствованию миграционного законодательства. 23 июля Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ, а 31 июля был принят закон, обязывающий иностранцев вставать на воинский учет одновременно с получением российского гражданства. Кроме того, в начале августа был утвержден закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за некоторые правонарушения без решения суда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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