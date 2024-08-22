В Госдуму внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие

Последние месяцы в Госдуме идет активная работа по совершенствованию миграционного законодательства. 23 июля Госдума приняла закон о введении миграционного режима высылки из РФ, а 31 июля был принят закон, обязывающий иностранцев вставать на воинский учет одновременно с получением российского гражданства. Кроме того, в начале августа был утвержден закон о праве МВД выдворять из страны иностранных граждан за некоторые правонарушения без решения суда.