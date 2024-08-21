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Володин: на рассмотрении Госдумы находятся 28 законопроектов на тему миграции

Ведомости

Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся 28 проектов законов о регулировании вопросов миграции, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

«В этом году мы приняли шесть законов, регулирующих этот вопрос [миграционной политики]. О них подробно говорили с вами ранее. На рассмотрении сегодня находятся 28 законопроектов по данной теме, причем шесть из них внесены в августе», – написал он в Telegram.

Инициативами предлагается, в частности, запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи, ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде, а также ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании.

27 июня председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил о необходимости изменить миграционную политику страны. По мнению главы СКР, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого».

Он рассказал, что за 2023 г. выросло число преступлений экстремистского характера на 147%. Он не уточнил, идет ли речь во всех случаях именно о мигрантах. При этом, по словам Бастрыкина, увеличилось число расследованных преступлений в отношении мигрантов по экономическим статьям, преступлениям «полового характера» и в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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