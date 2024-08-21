Володин: на рассмотрении Госдумы находятся 28 законопроектов на тему миграции

Он рассказал, что за 2023 г. выросло число преступлений экстремистского характера на 147%. Он не уточнил, идет ли речь во всех случаях именно о мигрантах. При этом, по словам Бастрыкина, увеличилось число расследованных преступлений в отношении мигрантов по экономическим статьям, преступлениям «полового характера» и в сфере незаконного оборота наркотических средств.