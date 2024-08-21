Володин: на рассмотрении Госдумы находятся 28 законопроектов на тему миграции
Сейчас на рассмотрении Госдумы находятся 28 проектов законов о регулировании вопросов миграции, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«В этом году мы приняли шесть законов, регулирующих этот вопрос [миграционной политики]. О них подробно говорили с вами ранее. На рассмотрении сегодня находятся 28 законопроектов по данной теме, причем шесть из них внесены в августе», – написал он в Telegram.
Инициативами предлагается, в частности, запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в страну свои семьи, ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде, а также ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании.
27 июня председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил о необходимости изменить миграционную политику страны. По мнению главы СКР, менять политику нужно с помощью механизма внутренней миграции, «обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого».
Он рассказал, что за 2023 г. выросло число преступлений экстремистского характера на 147%. Он не уточнил, идет ли речь во всех случаях именно о мигрантах. При этом, по словам Бастрыкина, увеличилось число расследованных преступлений в отношении мигрантов по экономическим статьям, преступлениям «полового характера» и в сфере незаконного оборота наркотических средств.