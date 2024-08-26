Россияне за рубежом с помощью биометрии смогут подтвердить право на пенсию
Россияне, проживающие за рубежом, для подтверждения права на получение пенсии смогут использовать биометрию, сервис уже запущен на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Все россияне, проживающие вне РФ, обязаны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Ранее это можно было сделать при личном обращении в российское консульство или диппредставительство.
Теперь же подтвердить право на выплату можно онлайн. Для этого на портале «Госуслуги» во вкладке «Ведомства» необходимо открыть раздел «СФР» и выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ». После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление, сообщили в аппарате.
26 августа в аппарате вице-премьера также сообщали о продлении эксперимента по выдаче разрешений в электронном виде. Эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности начался в августе 2021 г. Для того чтобы получить разрешения и лицензии, предпринимателям достаточно подать заявление на портале «Госуслуги». Это сокращает время процедур, поскольку предоставлять большое количество документов не требуется.