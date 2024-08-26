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Россияне за рубежом с помощью биометрии смогут подтвердить право на пенсию

Ведомости

Россияне, проживающие за рубежом, для подтверждения права на получение пенсии смогут использовать биометрию, сервис уже запущен на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС со ссылкой на главу аппарата правительства, вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Все россияне, проживающие вне РФ, обязаны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Ранее это можно было сделать при личном обращении в российское консульство или диппредставительство.

Теперь же подтвердить право на выплату можно онлайн. Для этого на портале «Госуслуги» во вкладке «Ведомства» необходимо открыть раздел «СФР» и выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ». После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление, сообщили в аппарате.

26 августа в аппарате вице-премьера также сообщали о продлении эксперимента по выдаче разрешений в электронном виде. Эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности начался в августе 2021 г. Для того чтобы получить разрешения и лицензии, предпринимателям достаточно подать заявление на портале «Госуслуги». Это сокращает время процедур, поскольку предоставлять большое количество документов не требуется.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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