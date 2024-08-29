Минздрав: курение электронных сигарет вызывает болезнь легких EVALI

31 мая правительство рекомендовало концептуально переработать законопроект. Там отметили, что установление запрета не согласуется со ст. 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота такой продукции. Предлагаемый документ с запретом на розничную торговлю никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки может привести к нарушению обязательств РФ в рамках ЕАЭС, добавили в кабмине.