Минздрав: курение электронных сигарет вызывает болезнь легких EVALI
Вейпы и электронные сигареты приводят к болезни легких EVALI. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
По данным ведомства, симптомы заболевания во многом напоминают COVID-19, единственным отличием является нарушение пищеварительной системы. Среди других симптомов названы температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка.
EVALI – острое легочное повреждение, которое вызвано потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось после начала пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила рост, но это не снижает опасность заболевания для потребителей вейпов.
Согласно данным Росстата, число курящих в России с 2009 до 2023 г. снизилось с 41 до 30%. При этом проблема быстрого привыкания, особенно к электронным сигаретам, остается актуальной, заключили в ведомстве.
17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения правительства сообщал, что в России могут запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД. Целью документа является сокращение потребления и распространения никотиносодержащей продукции среди населения. По словам авторов проекта, ароматизаторы и пищевые добавки создают иллюзию безопасности вейпов. При этом электронные сигареты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.
31 мая правительство рекомендовало концептуально переработать законопроект. Там отметили, что установление запрета не согласуется со ст. 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота такой продукции. Предлагаемый документ с запретом на розничную торговлю никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки может привести к нарушению обязательств РФ в рамках ЕАЭС, добавили в кабмине.