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Минздрав: курение электронных сигарет вызывает болезнь легких EVALI

Ведомости

Вейпы и электронные сигареты приводят к болезни легких EVALI. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

По данным ведомства, симптомы заболевания во многом напоминают COVID-19, единственным отличием является нарушение пищеварительной системы. Среди других симптомов названы температура, общая слабость и недомогание, кашель и одышка.

EVALI – острое легочное повреждение, которое вызвано потреблением электронных сигарет. Изучение болезни замедлилось после начала пандемии коронавируса из-за схожести вызываемых симптомов, а ее выявляемость остановила рост, но это не снижает опасность заболевания для потребителей вейпов.

Согласно данным Росстата, число курящих в России с 2009 до 2023 г. снизилось с 41 до 30%. При этом проблема быстрого привыкания, особенно к электронным сигаретам, остается актуальной, заключили в ведомстве.

17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения правительства сообщал, что в России могут запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД. Целью документа является сокращение потребления и распространения никотиносодержащей продукции среди населения. По словам авторов проекта, ароматизаторы и пищевые добавки создают иллюзию безопасности вейпов. При этом электронные сигареты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

31 мая правительство рекомендовало концептуально переработать законопроект. Там отметили, что установление запрета не согласуется со ст. 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота такой продукции. Предлагаемый документ с запретом на розничную торговлю никотиносодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки может привести к нарушению обязательств РФ в рамках ЕАЭС, добавили в кабмине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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