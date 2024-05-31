Правительство рекомендовало переработать законопроект о запрете продажи вейпов
Правительство России рекомендовало концептуально переработать законопроект о запрете продажи вейпов в РФ. Об этом говорится в заключении кабмина на инициативу, выдвинутую депутатами партий ЛДПР, КПРФ, СЗРП и «Новые люди» во главе с председателем Госдумы по соцпполитике Ярославом Ниловым.
В правительстве отметили, что установление указанного запрета не согласуется со ст. 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота такой продукции, в том числе никотинового сырья.
Также в кабмине обращают внимание, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принято решение о необходимости регулирования обращения никотинсодержащей продукции, в связи с чем предлагаемый законопроект с запретом на розничную торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки, может привести к нарушению обязательств РФ в рамках ЕАЭС. Кроме того, установление запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции.
Авторы законопроекта объясняют его необходимость тем, что вейпинг (процесс курения электронной сигареты и испарителей) пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей. Несмотря на то, что в РФ установлены ограничения продажи электронных систем доставки никотина, подростки легко их обходят.
«Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», – заявили авторы инициативы в пояснительной записке.
17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения правительства сообщал, что в России могут запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД. Целью документа является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи. По словам авторов проекта, ароматизаторы и пищевые добавки создают иллюзию безопасности вейпов. При этом электронные сигареты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.