Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Правительство рекомендовало переработать законопроект о запрете продажи вейпов

Ведомости

Правительство России рекомендовало концептуально переработать законопроект о запрете продажи вейпов в РФ. Об этом говорится в заключении кабмина на инициативу, выдвинутую депутатами партий ЛДПР, КПРФ, СЗРП и «Новые люди» во главе с председателем Госдумы по соцпполитике Ярославом Ниловым.

В правительстве отметили, что установление указанного запрета не согласуется со ст. 6 закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства», в которой определены условия оборота такой продукции, в том числе никотинового сырья.

Также в кабмине обращают внимание, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принято решение о необходимости регулирования обращения никотинсодержащей продукции, в связи с чем предлагаемый законопроект с запретом на розничную торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки, может привести к нарушению обязательств РФ в рамках ЕАЭС. Кроме того, установление запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции.

Авторы законопроекта объясняют его необходимость тем, что вейпинг (процесс курения электронной сигареты и испарителей) пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей. Несмотря на то, что в РФ установлены ограничения продажи электронных систем доставки никотина, подростки легко их обходят.

«Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», – заявили авторы инициативы в пояснительной записке.

17 мая «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения правительства сообщал, что в России могут запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД. Целью документа является сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи. По словам авторов проекта, ароматизаторы и пищевые добавки создают иллюзию безопасности вейпов. При этом электронные сигареты увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных