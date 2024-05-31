Правительство рекомендовало переработать законопроект о запрете продажи вейпов

Также в кабмине обращают внимание, что в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принято решение о необходимости регулирования обращения никотинсодержащей продукции, в связи с чем предлагаемый законопроект с запретом на розничную торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями, а также устройствами для их доставки, может привести к нарушению обязательств РФ в рамках ЕАЭС. Кроме того, установление запрета может способствовать росту нелегального оборота такой продукции.