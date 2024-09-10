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Власти Подмосковья предложили варианты временного размещения после атаки дронов

Ведомости

Жителям домов, пострадавших в результате атаки беспилотников в Раменском, предложены варианты временного размещения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», – написал он.

В ночь на 10 сентября над территорией России было уничтожено 144 беспилотника. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13, над Белгородской – восемь, над Калужской – семь. БПЛА также были перехвачены в Воронежской, Липецкой и Орловской областях, сообщили в Минобороны.

В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, сообщал Воробьев. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102. Жителей соседних пяти домов эвакуировали. Всего в пунктах временного проживания заселены 43 человека.

Следственный комитет России возбудил дело по факту массированной атаки украинских дронов. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ: террористический акт, повлекший смерть человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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