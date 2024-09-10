Власти Подмосковья предложили варианты временного размещения после атаки дронов
Жителям домов, пострадавших в результате атаки беспилотников в Раменском, предложены варианты временного размещения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
«У нас есть небольшое количество квартир, в которые в ближайшее время нельзя будет войти. Для таких семей мы предложили несколько вариантов временного размещения: гостиница или съемное жилье, денежная компенсация. Все расходы мы компенсируем», – написал он.
В ночь на 10 сентября над территорией России было уничтожено 144 беспилотника. Наибольшее число дронов сбито над Брянской областью – 72. Над Московской областью уничтожено 20 беспилотников, над Курской – 14, над Тульской – 13, над Белгородской – восемь, над Калужской – семь. БПЛА также были перехвачены в Воронежской, Липецкой и Орловской областях, сообщили в Минобороны.
В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, ранены еще четыре человека, сообщал Воробьев. В подъезде дома, поврежденного от удара БПЛА, пострадали 54 квартиры из 102. Жителей соседних пяти домов эвакуировали. Всего в пунктах временного проживания заселены 43 человека.
Следственный комитет России возбудил дело по факту массированной атаки украинских дронов. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ: террористический акт, повлекший смерть человека.