Володин назвал серию взрывов в Ливане глобальной угрозой для всего мира

За последние два дня в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000. Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад».