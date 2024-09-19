Володин назвал серию взрывов в Ливане глобальной угрозой для всего мира
Серия взрывов различной техники в Ливане должна быть тщательно расследована, произошедшее является глобальной угрозой для всех стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства. Возможность массового производства подобного “оружия” выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран», – написал он.
Володин также призвал выработать меры против подобных преступлений.
За последние два дня в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000. Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад».
Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Погибли как минимум 20 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили более 450 человек.
В Кремле заявили, что инцидент в Ливане ведет к эскалации напряженности. Россия изучит причины массового взрыва пейджеров в Ливане, чтобы принять меры для исключения подобных рисков для себя, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД РФ назвали взрывы в Ливане актом гибридной войны и призвали провести расследование.