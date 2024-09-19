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Володин назвал серию взрывов в Ливане глобальной угрозой для всего мира

Ведомости

Серия взрывов различной техники в Ливане должна быть тщательно расследована, произошедшее является глобальной угрозой для всех стран. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«Сам факт того, что бытовые электронные приборы были использованы как взрывные устройства, требует соответствующего разбирательства. Возможность массового производства подобного “оружия” выводит терроризм на новый уровень. Это глобальная угроза для всех стран», – написал он. 

Володин также призвал выработать меры против подобных преступлений. 

За последние два дня в Ливане дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. Погибли 12 человек, пострадали более 4000. Reuters со ссылкой на источник писало, что взрывчатку в гаджеты могла заложить израильская разведка «Моссад».

Вторая волна взрывов произошла 18 сентября. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства. Погибли как минимум 20 человек, включая девятерых бойцов группировки «Хезболла». Ранения получили более 450 человек.

В Кремле заявили, что инцидент в Ливане ведет к эскалации напряженности. Россия изучит причины массового взрыва пейджеров в Ливане, чтобы принять меры для исключения подобных рисков для себя, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В МИД РФ назвали взрывы в Ливане актом гибридной войны и призвали провести расследование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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