ФССП начнет фиксировать на камеру выдворение мигрантов из России

Снятые видео должны храниться не менее 30 дней со дня записи. При документировании административных правонарушений материалы хранятся не менее шести месяцев. Копии записей в рамках уголовных дел приобщаются ‎к материалам дела. Кроме того, при необходимости материалы могут храниться на съемном носителе неограниченное время.