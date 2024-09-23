ФССП начнет фиксировать на камеру выдворение мигрантов из России
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начнет использовать в своей работе средства аудио-, фото- и видеофиксации. Проект приказа об этом опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ведомство будет использовать стационарные IP-камеры, устройства воспроизведения аудио- и видеоинформации, звукотехническое и видеопроекционное оборудование, мобильные и портативные видеорегистраторы, а также фотоаппараты и съемные электронные носители информации. Фиксировать на камеру планируется в том числе привод уклонистов в суд и выдворение иностранцев из России.
Такая мера позволит «обеспечить дополнительные гарантии соблюдения прав граждан, осуществлять объективный контроль и фиксировать детали» при производстве по разным делам и исполнении служебных обязанностей, пояснили «Парламентской газете» в ФССП.
Согласно проекту приказа, участники съемки должны быть предупреждены об использовании переносных средств фиксации. На объектах ФССП должен висеть информационный знак о наличии видеокамер. Сотрудники могут отключить переносные средства фиксации во время перерыва, обеда и в других случаях, не связанных со служебной деятельностью.
Снятые видео должны храниться не менее 30 дней со дня записи. При документировании административных правонарушений материалы хранятся не менее шести месяцев. Копии записей в рамках уголовных дел приобщаются к материалам дела. Кроме того, при необходимости материалы могут храниться на съемном носителе неограниченное время.