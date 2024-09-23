Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ФССП начнет фиксировать на камеру выдворение мигрантов из России

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начнет использовать в своей работе средства аудио-, фото- и видеофиксации. Проект приказа об этом опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство будет использовать стационарные IP-камеры, устройства воспроизведения аудио- и видеоинформации, звукотехническое и видеопроекционное оборудование, мобильные и портативные видеорегистраторы, а также фотоаппараты и съемные электронные носители информации. Фиксировать на камеру планируется в том числе привод уклонистов в суд и выдворение иностранцев из России.

Такая мера позволит «обеспечить дополнительные гарантии соблюдения прав граждан, осуществлять объективный контроль и фиксировать детали» при производстве по разным делам и исполнении служебных обязанностей, пояснили «Парламентской газете» в ФССП.

Согласно проекту приказа, участники съемки должны быть предупреждены об использовании переносных средств фиксации. На объектах ФССП должен висеть информационный знак о наличии видеокамер. Сотрудники могут отключить переносные средства фиксации во время перерыва, обеда и в других случаях, не связанных со служебной деятельностью.

Снятые видео должны храниться не менее 30 дней со дня записи. При документировании административных правонарушений материалы хранятся не менее шести месяцев. Копии записей в рамках уголовных дел приобщаются ‎к материалам дела. Кроме того, при необходимости материалы могут храниться на съемном носителе неограниченное время.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных