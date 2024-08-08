Путин подписал закон о праве судебных приставов применять оружие
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве сотрудников органов принудительного исполнения применять физическую силу, а также специальные средства и огнестрельное оружие в ряде случаев. Соотвествующий документ опубликован на сайте правовых актов.
При этом сотрудники должны будут проходить спецподготовку и не реже раза в год проверяться на пригодность к действиям в таких случаях. О намерении применить силу, спецсредства или оружие нужно будет предупредить и дать гражданину достаточно времени, чтобы выполнить требования сотрудника. Обо всех случаях их применения пристав обязан будет немедленно сообщить старшему и в течение 24 часов подать рапорт, а если дело было в суде – письменно информировать председателя.
2 августа СФ одобрил право приставов применять спецсредства и оружие. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, в июле он был одобрен.