Совет Федерации одобрил право приставов применять спецсредства и оружие

Условия и случаи такого применения строго регламентируются по аналогии с иными законами о правоохранительных органах. Такие лица обязаны проходить специальную подготовку и периодические проверки. Устанавливается обязанность такого сотрудника представлять непосредственному начальнику рапорты на все случаи применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.