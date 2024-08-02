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Совет Федерации одобрил право приставов применять спецсредства и оружие

Ведомости

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, расширяющий круг сотрудников службы судебных приставов, имеющих право на применение в установленном законном случае физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

Условия и случаи такого применения строго регламентируются по аналогии с иными законами о правоохранительных органах. Такие лица обязаны проходить специальную подготовку и периодические проверки. Устанавливается обязанность такого сотрудника представлять непосредственному начальнику рапорты на все случаи применения физической силы, специальных средств или огнестрельного оружия.

Сейчас приставы могут применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только для обеспечения порядка деятельности судов. Такие приставы должны проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и периодическую проверку.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле, в июле он был одобрен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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