Суд отказался снять статус иноагента с Муратова

Минюст внес Муратова в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В ведомстве пояснили, что он был включен в реестр, поскольку распространял материалы иностранных агентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».