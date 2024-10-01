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Суд отказался снять статус иноагента с Муратова

Ведомости

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова (считается в России иноагентом) на отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу Муратова на решение по иску к Минюсту РФ о снятии с него статуса иноагента. Жалоба Муратова отклонена», – уточнили в суде.

Минюст внес Муратова в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В ведомстве пояснили, что он был включен в реестр, поскольку распространял материалы иностранных агентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».

Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Им присудили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира». 

В сентябре 2022 г. Басманный райсуд аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты» из-за нарушений закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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