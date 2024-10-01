Суд отказался снять статус иноагента с Муратова
Мосгорсуд не удовлетворил жалобу главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова
«Суд рассмотрел апелляционную жалобу Муратова на решение по иску к Минюсту РФ о снятии с него статуса иноагента. Жалоба Муратова отклонена», – уточнили в суде.
Минюст внес Муратова в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. В ведомстве пояснили, что он был включен в реестр, поскольку распространял материалы иностранных агентов, «использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России».
Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира в 2021 г. Вместе с ним премию получила филиппинская журналистка Мария Ресса. Им присудили премию за усилия по защите свободы выражения мнений, что «является предпосылками демократии и прочного мира».