Суд арестовал имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах для ВС РФ
По делу о поставках некачественных бронежилетов в Вооруженные силы (ВС) России арестовано имущество родственников фигурантов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы и документ.
Следствие считает, что имущество было куплено на деньги, полученные от совершенного преступления. На родственников же его оформили, чтобы объекты недвижимости не забрали в случае обвинительного приговора.
В частности, арест наложен на жилое помещение 50,3 кв. м, которое принадлежит брату одной из обвиняемых. Также суд арестовал земельный участок, два жилых помещения 20,9 и 40,1 «квадрата» и автомобиль, которые по документам принадлежат жене еще одного фигуранта.
По уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов в ВС РФ проходят девять фигурантов. Изначально были арестованы генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По версии следствия, Минобороны заключило с ГК «Пикет» госконтракт на поставку бронежилетов. Компания похитила выделенные ведомством 2,4 млрд руб., передав в ВС РФ не менее 20 040 средств защиты, которые не соответствовали требованиям. Есипов утверждал, что проведенная экспертиза в одной из войсковых частей, куда были поставлены бронежилеты, подтвердила качество продукции. При этом следствие считает, что заказчик, переплатив, получил некачественные изделия.