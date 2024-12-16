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МВД: в РФ выявлено 708 хищений соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

Ведомости

В России выявлено 708 хищений социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей, ущерб составил не менее 1 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.

По словам Курносенко, хищения выявили в 59 субъектах РФ, возбуждено 229 уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 217 лиц.

По словам Курносенко, по одной из мошеннических схем в МФЦ подавались заявления о рождении детей вне роддомов. К заявлению прикладывали паспорт и рукописное заявление фиктивной роженицы.

С 2025 г. материнский капитал на первого ребенка в России увеличится на 7,3%, достигнув 676 398 руб. В 2026 и 2027 гг. его сумма составит 706 836 руб. и 735 109 руб. соответственно. Если в семье рождается второй или последующий ребенок, а маткапитал ранее не получен, выплата в 2025 г. составит 893 835 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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