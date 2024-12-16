МВД: в РФ выявлено 708 хищений соцвыплат и маткапитала на неродившихся детей

С 2025 г. материнский капитал на первого ребенка в России увеличится на 7,3%, достигнув 676 398 руб. В 2026 и 2027 гг. его сумма составит 706 836 руб. и 735 109 руб. соответственно. Если в семье рождается второй или последующий ребенок, а маткапитал ранее не получен, выплата в 2025 г. составит 893 835 руб.