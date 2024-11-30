Материнский капитал в России в 2025 году увеличится на 7,3%
С 2025 г. материнский капитал на первого ребенка в России увеличится на 7,3%, достигнув 676 398 руб. Это следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.
В 2026 и 2027 гг. его сумма составит 706 836 руб. и 735 109 руб. соответственно. Если в семье рождается второй или последующий ребенок, а маткапитал ранее не получен, выплата в 2025 г. составит 893 835 руб.
Для семей, получивших маткапитал за первого ребенка, доплата за второго в 2025 г. составит около 217 000 руб. Индексация средств будет происходить ежегодно с 1 февраля.
Общий объем расходов на программу в 2025 г. составит 536,71 млрд руб., а к 2027 г. вырастет до 612,04 млрд руб., включая выплаты семьям, проживающим за границей.
В начале ноября ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщал, что с января по сентябрь 2024 г. сертификаты на материнский капитал в России получили 534 000 семей. За этот период более 1,2 млн семей распорядились средствами маткапитала, а единовременные выплаты при рождении детей получили 550 000 семей за первого ребенка и 236 000 – за третьего или последующих детей.