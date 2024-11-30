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Материнский капитал в России в 2025 году увеличится на 7,3%

Ведомости

С 2025 г. материнский капитал на первого ребенка в России увеличится на 7,3%, достигнув 676 398 руб. Это следует из подписанного президентом РФ Владимиром Путиным закона о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

В 2026 и 2027 гг. его сумма составит 706 836 руб. и 735 109 руб. соответственно. Если в семье рождается второй или последующий ребенок, а маткапитал ранее не получен, выплата в 2025 г. составит 893 835 руб.

Для семей, получивших маткапитал за первого ребенка, доплата за второго в 2025 г. составит около 217 000 руб. Индексация средств будет происходить ежегодно с 1 февраля.

Общий объем расходов на программу в 2025 г. составит 536,71 млрд руб., а к 2027 г. вырастет до 612,04 млрд руб., включая выплаты семьям, проживающим за границей.

В начале ноября ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщал, что с января по сентябрь 2024 г. сертификаты на материнский капитал в России получили 534 000 семей. За этот период более 1,2 млн семей распорядились средствами маткапитала, а единовременные выплаты при рождении детей получили 550 000 семей за первого ребенка и 236 000 – за третьего или последующих детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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