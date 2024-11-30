Материнский капитал в России в 2025 году увеличится на 7,3%

В начале ноября ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщал, что с января по сентябрь 2024 г. сертификаты на материнский капитал в России получили 534 000 семей. За этот период более 1,2 млн семей распорядились средствами маткапитала, а единовременные выплаты при рождении детей получили 550 000 семей за первого ребенка и 236 000 – за третьего или последующих детей.