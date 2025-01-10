Пятеро пострадавших при крушении самолета вблизи Актау остаются в больницах
Пять пострадавших в результате крушения пассажирского самолета Embraer E190 Azerbaijan Airlines возле города Актау в Казахстане продолжают лечение в стационарах. Об этом заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.
По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, отмечается положительная динамика.
Самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле Актау 25 декабря 2024 г. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что лайнер разбился из-за обстрела с земли. Самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Сначала воздушное судно привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. В результате обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, ведь «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране», указал Алиев. По его мнению, самолет был сбит случайно.
9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на заинтересованность Кремля в объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета. Пескова спросили, что в Кремле могут ответить на обвинения Алиева в том, что Россия якобы пытается «замять» историю с авиакатастрофой. Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер дважды говорили по телефону. 28 декабря 2024 г. Путин в разговоре с Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».