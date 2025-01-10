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Пятеро пострадавших при крушении самолета вблизи Актау остаются в больницах

Ведомости

Пять пострадавших в результате крушения пассажирского самолета Embraer E190 Azerbaijan Airlines возле города Актау в Казахстане продолжают лечение в стационарах. Об этом заявил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, отмечается положительная динамика.

Самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение возле Актау 25 декабря 2024 г. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что лайнер разбился из-за обстрела с земли. Самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Сначала воздушное судно привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. В результате обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, ведь «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране», указал Алиев. По его мнению, самолет был сбит случайно.

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на заинтересованность Кремля в объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета. Пескова спросили, что в Кремле могут ответить на обвинения Алиева в том, что Россия якобы пытается «замять» историю с авиакатастрофой. Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер дважды говорили по телефону. 28 декабря 2024 г. Путин в разговоре с Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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