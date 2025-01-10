Пятеро пострадавших при крушении самолета вблизи Актау остаются в больницах

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на заинтересованность Кремля в объективном и беспристрастном расследовании крушения самолета. Пескова спросили, что в Кремле могут ответить на обвинения Алиева в том, что Россия якобы пытается «замять» историю с авиакатастрофой. Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин и азербайджанский лидер дважды говорили по телефону. 28 декабря 2024 г. Путин в разговоре с Алиевым «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».