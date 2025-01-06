Алиев: крушения Embraer можно было избежать при закрытии воздушного пространства

29 декабря Алиев сообщил, что самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение из-за обстрела с земли. Факты указывают, что лайнер получил повреждения извне вблизи Грозного и практически потерял управление. Сначала воздушное судно привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, так как «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». При этом президент Азербайджана указал, что воздушное судно было сбито случайно и речь о совершении умышленного теракта не идет.