Алиев: крушения Embraer можно было избежать при закрытии воздушного пространства
Крушения пассажирского самолета Embraer E190 Azerbaijan Airlines возле города Актау в Казахстане можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Sputnik Азербайджан».
Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета. В настоящий момент идет процесс расшифровки черных ящиков. Президент Азербайджана выразил уверенность, что скоро власти республики узнают предварительный результат. Это станет важным этапом в расследовании и наказании виновных.
25 декабря возле Актау разбился пассажирский самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане тоже возбудили уголовные дела.
29 декабря Алиев сообщил, что самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение из-за обстрела с земли. Факты указывают, что лайнер получил повреждения извне вблизи Грозного и практически потерял управление. Сначала воздушное судно привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, так как «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». При этом президент Азербайджана указал, что воздушное судно было сбито случайно и речь о совершении умышленного теракта не идет.
В Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин и Алиев 29 декабря обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг крушения самолета. 28 декабря российский лидер в ходе беседы с азербайджанским президентом «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».