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Алиев: крушения Embraer можно было избежать при закрытии воздушного пространства

Ведомости

Крушения пассажирского самолета Embraer E190 Azerbaijan Airlines возле города Актау в Казахстане можно было бы избежать, если бы вовремя были приняты меры по закрытию воздушного пространства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает «Sputnik Азербайджан».

Алиев потребовал справедливости, полной прозрачности и наказания виновных в крушении пассажирского самолета. В настоящий момент идет процесс расшифровки черных ящиков. Президент Азербайджана выразил уверенность, что скоро власти республики узнают предварительный результат. Это станет важным этапом в расследовании и наказании виновных.

25 декабря возле Актау разбился пассажирский самолет Embraer E190, летевший из Баку в Грозный. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В Азербайджане и Казахстане тоже возбудили уголовные дела.

29 декабря Алиев сообщил, что самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение из-за обстрела с земли. Факты указывают, что лайнер получил повреждения извне вблизи Грозного и практически потерял управление. Сначала воздушное судно привели в неуправляемое состояние средства радиоэлектронной борьбы. Из-за обстрела с земли сильно пострадала его хвостовая часть. Пилот мог воспринять удар как столкновение с птицами, так как «никто не подумал бы, что самолет будет обстрелян с земли в дружественной стране». При этом президент Азербайджана указал, что воздушное судно было сбито случайно и речь о совершении умышленного теракта не идет.

В Кремле заявляли, что президент России Владимир Путин и Алиев 29 декабря обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг крушения самолета. 28 декабря российский лидер в ходе беседы с азербайджанским президентом «принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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