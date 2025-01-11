Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 11 человек

Пожары в округе Лос-Анджелес бушуют с 7 января. Официальные лица предупреждают, что фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей. Американские полицейские задержали предполагаемого поджигателя. Оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $135–150 млрд.