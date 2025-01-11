Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 11 человек
Число погибших в результате лесных пожаров в Южной Калифорнии возросло до 11 человек. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на отчет департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес (DME).
Пять смертей, связанных с пожаром, произошли из-за пожара в Палисейдс, шесть – в Итоне. Сейчас в этом районе полыхают шесть пожаров, согласно Calfire.
Пожар в Палисейдс сжег более 21 000 акров (почти 8500 га), при этом удалось локализовать только 8%. Пожар в Итоне уничтожил строения на 14 000 акров (5700 га), локализован на 6% территории.
В общей сложности лесные пожары охватили площадь около 36 000 акров (14 600 га) в Калифорнии, при этом было уничтожено не менее 10 000 строений.
Пожары в округе Лос-Анджелес бушуют с 7 января. Официальные лица предупреждают, что фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей. Американские полицейские задержали предполагаемого поджигателя. Оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $135–150 млрд.