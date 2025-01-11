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Число погибших в результате пожаров в Калифорнии возросло до 11 человек

Ведомости

Число погибших в результате лесных пожаров в Южной Калифорнии возросло до 11 человек. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на отчет департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес (DME). 

Пять смертей, связанных с пожаром, произошли из-за пожара в Палисейдс, шесть – в Итоне. Сейчас в этом районе полыхают шесть пожаров, согласно Calfire. 

Пожар в Палисейдс сжег более 21 000 акров (почти 8500 га), при этом удалось локализовать только 8%. Пожар в Итоне уничтожил строения на 14 000 акров (5700 га), локализован на 6% территории. 

В общей сложности лесные пожары охватили площадь около 36 000 акров (14 600 га) в Калифорнии, при этом было уничтожено не менее 10 000 строений. 

Пожары в округе Лос-Анджелес бушуют с 7 января. Официальные лица предупреждают, что фактическое число жертв остается неясным до тех пор, пока спасатели не доберутся до окрестностей. Американские полицейские задержали предполагаемого поджигателя. Оценка ущерба от пожаров в Калифорнии выросла до $135–150 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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