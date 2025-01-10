Полиция задержала вероятного виновника пожара в Лос-Анджелесе
Американские полицейские задержали предполагаемого поджигателя, устроившего крупный пожар в Лос-Анджелесе, пишет издание NewsNation со ссылкой на офицера полиции города Шона Динса.
Предполагаемому поджигателю может грозить наказание, сопоставимое с наказанием за убийство, и пожизненное заключение, заявил окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман. «Правосудие будет быстрым и суровым, будет вынесено максимальное наказание», – сказал он.
Пожары в штате Калифорния продолжаются с 7 января. В Лос-Анджелесе установили чрезвычайное положение. Более 100 000 жителей получили приказ об эвакуации. По состоянию на 10 января известно о 10 жертвах бедствия.
На фоне чрезвычайной ситуации в городе возникло мародерство. NewsNation пишет, что не менее 20 человек были арестованы по обвинению в мародерстве. Для контроля за порядком в районах, охваченных огнем, привлечены 400 бойцов национальной гвардии США.
В «звездном» районе Пасифик-Палисейдс объявили эвакуацию, в зону которой, по данным NBC News, попала резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Там же сгорели дома актеров Джона Гудмана, Юджина Леви и Билли Кристалла. Пламя также уничтожило дом американской певицы и актрисы Пэрис Хилтон в Малибу.
Financial Times со ссылкой на предварительную оценку аналитиков американского банка JPMorgan писала, что потери страховых компаний в связи с пожаром могут достичь $20 млрд при общем ущербе в $50 млрд.