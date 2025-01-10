Полиция задержала вероятного виновника пожара в Лос-Анджелесе

На фоне чрезвычайной ситуации в городе возникло мародерство. NewsNation пишет, что не менее 20 человек были арестованы по обвинению в мародерстве. Для контроля за порядком в районах, охваченных огнем, привлечены 400 бойцов национальной гвардии США.