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Володин исключил введение полного запрета видеоигр в России

Ведомости

Новый законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России, не предполагает полного их запрета, речь идет о защите детей от деструктивного контента и пропаганды запрещенной информации, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

9 января Володин сообщил, что Госдума в январе примет решение о защите граждан от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. Тогда же у себя в Telegram-канале он запустил опрос среди подписчиков об отношении к инициативе, а сегодня, 12 января, поделился его результатами.

«Большинство проголосовавших – 71% – высказалось за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей. <...> Ряд медиаресурсов заявили о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть – об этом речь не идет», – написал спикер Госдумы.

Володин напомнил о случаях нападений учащихся на детей и учителей в школах, и эти действия, убежден он, «были спровоцированы их участием в видеоиграх». Председатель Госдумы добавил, что планируется подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, а также психологов и «всех заинтересованных».

Он подчеркнул, что инициатива касается защиты детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной в РФ, – «совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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