Володин исключил введение полного запрета видеоигр в России

9 января Володин сообщил, что Госдума в январе примет решение о защите граждан от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. Тогда же у себя в Telegram-канале он запустил опрос среди подписчиков об отношении к инициативе, а сегодня, 12 января, поделился его результатами.