Володин исключил введение полного запрета видеоигр в России
Новый законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России, не предполагает полного их запрета, речь идет о защите детей от деструктивного контента и пропаганды запрещенной информации, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
9 января Володин сообщил, что Госдума в январе примет решение о защите граждан от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. Тогда же у себя в Telegram-канале он запустил опрос среди подписчиков об отношении к инициативе, а сегодня, 12 января, поделился его результатами.
«Большинство проголосовавших – 71% – высказалось за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также навязывания чуждых нам ценностей. <...> Ряд медиаресурсов заявили о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть – об этом речь не идет», – написал спикер Госдумы.
Володин напомнил о случаях нападений учащихся на детей и учителей в школах, и эти действия, убежден он, «были спровоцированы их участием в видеоиграх». Председатель Госдумы добавил, что планируется подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, а также психологов и «всех заинтересованных».
Он подчеркнул, что инициатива касается защиты детей от деструктивного контента в интернете и видеоиграх, от пропаганды там информации, запрещенной в РФ, – «совершения преступлений, смены пола, употребления наркотиков и ЛГБТ