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Володин: ГД примет решение о защите граждан от деструктивного контента в играх

Ведомости

Госдума в январе примет решение о защите граждан от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, поступают обращения, связанные с тем, что в видеоиграх встречаются сюжеты, содержащие агрессию и насилие, а также пропаганду чуждых ценностей.

«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», – сообщил председатель Госдумы.

Володин также разместил среди своих подписчиков в Telegram опрос об отношении к данной инициативе. 78% опрошенных поддерживают ее, 20% высказались против, остальные проголосовали за вариант «все равно».

В декабре на рассмотрение депутатов Госдумы был внесен законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России. Авторами проекта стали депутаты-единороссы Антон Горелкин и Антон Немкин, а также депутат от партии «Справедливая Россия» Яна Лантратова и ряд сенаторов. Согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает требования по исключению доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории России. Кроме того, предлагается присваивать видеоиграм одну или несколько категорий, чтобы информировать пользователей об особенностях содержания продукта. Например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и психического насилия, нецензурные слова и выражения, получит соответствующую категорию. Законопроект также устанавливает такие определения, как «видеоигра», «игровое имущество», «распространители видеоигр».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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