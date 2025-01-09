Володин: ГД примет решение о защите граждан от деструктивного контента в играх

В декабре на рассмотрение депутатов Госдумы был внесен законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России. Авторами проекта стали депутаты-единороссы Антон Горелкин и Антон Немкин, а также депутат от партии «Справедливая Россия» Яна Лантратова и ряд сенаторов. Согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает требования по исключению доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории России. Кроме того, предлагается присваивать видеоиграм одну или несколько категорий, чтобы информировать пользователей об особенностях содержания продукта. Например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и психического насилия, нецензурные слова и выражения, получит соответствующую категорию. Законопроект также устанавливает такие определения, как «видеоигра», «игровое имущество», «распространители видеоигр».