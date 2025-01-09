Володин: ГД примет решение о защите граждан от деструктивного контента в играх
Госдума в январе примет решение о защите граждан от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам Володина, поступают обращения, связанные с тем, что в видеоиграх встречаются сюжеты, содержащие агрессию и насилие, а также пропаганду чуждых ценностей.
«В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», – сообщил председатель Госдумы.
Володин также разместил среди своих подписчиков в Telegram опрос об отношении к данной инициативе. 78% опрошенных поддерживают ее, 20% высказались против, остальные проголосовали за вариант «все равно».
В декабре на рассмотрение депутатов Госдумы был внесен законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России. Авторами проекта стали депутаты-единороссы Антон Горелкин и Антон Немкин, а также депутат от партии «Справедливая Россия» Яна Лантратова и ряд сенаторов. Согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает требования по исключению доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории России. Кроме того, предлагается присваивать видеоиграм одну или несколько категорий, чтобы информировать пользователей об особенностях содержания продукта. Например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и психического насилия, нецензурные слова и выражения, получит соответствующую категорию. Законопроект также устанавливает такие определения, как «видеоигра», «игровое имущество», «распространители видеоигр».