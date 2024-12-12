Госдума рассмотрит законопроект о регулировании индустрии видеоигр

Госдума рассмотрит законопроект о регулировании индустрии видеоигрДокументом предлагается присваивать цифровым продуктам категории в зависимости от их содержания
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, регулирующий индустрию видеоигр в России. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами проекта являются депутаты-единороссы Антон Горелкин и Антон Немкин, а также депутат от партии «Справедливая Россия» Яна Лантратова и ряд сенаторов. Согласно пояснительной записке, законопроект устанавливает требования по исключению доступа российских пользователей к информации, запрещенной к распространению на территории России. Кроме того, предлагается присваивать видеоиграм одну или несколько категорий, чтобы информировать пользователей об особенностях содержания продукта. Например, видеоигра, содержащая изображения или описания жестокости, физического и психического насилия, нецензурные слова и выражения, получит соответствующую категорию.
Документом предполагается нанесение знака на видеоигру в соответствии с присвоенной категорией или текстового предупреждения об ограничении ее распространения среди пользователей. Дополнительные категории видеоигр могут устанавливаться правительством России.
Законопроект также предусматривает возможность оказания поддержки распространителям игр со стороны уполномоченных органов власти.
Заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин уточнил в своем Telegram-канале, что законопроект не предполагает введение запрета на иностранные игровые сервисы и не содержит «никаких невыполнимых требований».
«Мы хотим, чтобы распространители игр дали их разработчикам возможность предупреждать пользователей об особенностях игрового контента (сцены жестокости, насилия, употребления алкоголя и наркотиков и т.д.). <…> И, кстати, уже сейчас ничего не мешает разработчикам ставить соответствующие пиктограммы в описание своих продуктов на Steam и GOG», – объяснил Горелкин.
Депутат упомянул о том, что инициативу критикуют за то, что якобы иностранные платформы не захотят интегрироваться с Госуслугами. По словам Горелкина, документ предоставляет распространителям игр три варианта верификации пользователей, один из которых – при помощи телефонного номера.
Законопроект также устанавливает такие определения, как «видеоигра», «игровое имущество», «распространители видеоигр».
«Мы прописываем базовые дефиниции для будущих норм, которые помогут развивать в России эту стратегически важную отрасль, закладываем фундамент системной поддержки российского игропрома», – подчеркнул Горелкин.
Парламентарий также отметил, что авторы законопроекта готовы обсудить со всеми организациями отрасли вопросы регулирования и выразил уверенность, что документ будет конструктивно доработан при содействии видеоигрового сообщества.
11 ноября депутат Горелкин заявил, что видеоигра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» может быть запрещена в России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение. По словам депутата, разработчики игры открыто поддерживают вооруженные силы Украины (ВСУ). Горелкин допустил, что в самой игре может быть экстремистский контент. 19 ноября Роскомнадзор (РКН) сообщил, что в ведомство не поступало решений о запрете доступа российских пользователей к данной игре.