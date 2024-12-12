Госдума рассмотрит законопроект о регулировании индустрии видеоигр

11 ноября депутат Горелкин заявил, что видеоигра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» может быть запрещена в России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение. По словам депутата, разработчики игры открыто поддерживают вооруженные силы Украины (ВСУ). Горелкин допустил, что в самой игре может быть экстремистский контент. 19 ноября Роскомнадзор (РКН) сообщил, что в ведомство не поступало решений о запрете доступа российских пользователей к данной игре.