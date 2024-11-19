Российские геймеры за III квартал потратили на игры более 50 млрд рублей

В России в III квартале 2024 г. потратили 52,4 млрд руб. на покупку видеоигр, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь онлайн-школы в сфере разработки компьютерных игр XYZ (часть Ultimate Education). Речь идет про затраты на игры как для ПК и приставок, так и для мобильных устройств. Такие данные были получены школой в результате опроса 1500 геймеров и анализа состояния рынка. Геймерами в исследовании считались те, кто ответил, что играет в видеоигры более пяти часов в неделю. Таких, по данным школы, в России около 25 млн человек.