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В Роскомнадзор не поступало решений о запрете игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Ведомости

Решений о запрете доступа российских пользователей к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Роскомнадзор (РКН) не поступало, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Роскомнадзор ограничивает доступ к противоправной информации на основании судебных решений о признании информации запрещенной и решений уполномоченных органов, рассказали в ведомстве. «На данный момент таких решений в ведомство не поступало», – сообщили в РКН.

11 ноября депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение. Горелкин тогда же сообщил, что под запрет игра может попасть из-за того, что ее разработчики открыто поддерживают ВСУ, а также не исключил, что в самой игре мог быть экстремистский контент.

22 апреля 2022 г. РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На сайте игры, помимо общей информации и возможности сделать предзаказ, было размещено обращение к поклонникам с осуждением действий России на территории Украины.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», рассказали, что на данный момент не существует специальных механизмов регулирования рынка видеоигр, но в законодательстве РФ есть только отдельные нормативные акты, упоминающие видеоигры, например, указ президента «Об утверждении основ государственной политики России в области исторического просвещения» и поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».

S.T.A.L.K.E.R. – шутер от первого лица. Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World. Компания была основана в 1995 г. в Киеве и стала известна благодаря своим сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г. Однако этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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