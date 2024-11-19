В Роскомнадзор не поступало решений о запрете игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Решений о запрете доступа российских пользователей к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Роскомнадзор (РКН) не поступало, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Роскомнадзор ограничивает доступ к противоправной информации на основании судебных решений о признании информации запрещенной и решений уполномоченных органов, рассказали в ведомстве. «На данный момент таких решений в ведомство не поступало», – сообщили в РКН.
11 ноября депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение. Горелкин тогда же сообщил, что под запрет игра может попасть из-за того, что ее разработчики открыто поддерживают ВСУ, а также не исключил, что в самой игре мог быть экстремистский контент.
22 апреля 2022 г. РКН по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту игры S.T.A.L.K.E.R. 2. На сайте игры, помимо общей информации и возможности сделать предзаказ, было размещено обращение к поклонникам с осуждением действий России на территории Украины.
Эксперты, опрошенные «Ведомостями», рассказали, что на данный момент не существует специальных механизмов регулирования рынка видеоигр, но в законодательстве РФ есть только отдельные нормативные акты, упоминающие видеоигры, например, указ президента «Об утверждении основ государственной политики России в области исторического просвещения» и поправки в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
S.T.A.L.K.E.R. – шутер от первого лица. Разработчиком игры является украинская компания GSC Game World. Компания была основана в 1995 г. в Киеве и стала известна благодаря своим сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки». S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl была анонсирована в 2010 г. и должна была выйти в 2012 г. Однако этот первоначальный проект был отменен, а команда разработчиков распущена. В 2018 г. GSC Game World объявила о возобновлении разработки.