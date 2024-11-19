В Роскомнадзор не поступало решений о запрете игры S.T.A.L.K.E.R. 2

11 ноября депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что видеоигра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть запрещена на территории России, а граждан РФ может ждать уголовная ответственность за ее распространение. Горелкин тогда же сообщил, что под запрет игра может попасть из-за того, что ее разработчики открыто поддерживают ВСУ, а также не исключил, что в самой игре мог быть экстремистский контент.