Суд запретил к распространению песни рэпера «Молодой Калуга»
Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга запретил к распространению в интернете ряд песен рэпера Михаила Калугина, выступающего под псевдонимом «Молодой Калуга». В прокуратуру с требованием проверки песен обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сообщает пресс-служба городских судов.
Были запрещены треки «Больше», «Джип», «Марафет» и «Narko-9». В них, как уточняется, после отправки со стороны прокуратуры на проверку в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования им. К.Д. Ушинского» обнаружились пропаганда употребления наркотиков, алкоголя, призывы к насильственным действиям, причем как в отношении к людям, так и к животным.
«С психолого-педагогической позиции имеются признаки побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе судов.
17 декабря 2024 г. петербургский городской суд признал песню представителя андеграунд-рэпа Никиты Раскольникова, известного также как «Раскол», запрещенной к распространению. Речь шла о композиции «Русским быть великолепно».