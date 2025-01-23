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Суд запретил к распространению песни рэпера «Молодой Калуга»

Ведомости

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга запретил к распространению в интернете ряд песен рэпера Михаила Калугина, выступающего под псевдонимом «Молодой Калуга». В прокуратуру с требованием проверки песен обратилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, сообщает пресс-служба городских судов.

Были запрещены треки «Больше», «Джип», «Марафет» и «Narko-9». В них, как уточняется, после отправки со стороны прокуратуры на проверку в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования им. К.Д. Ушинского» обнаружились пропаганда употребления наркотиков, алкоголя, призывы к насильственным действиям, причем как в отношении к людям, так и к животным.

«С психолого-педагогической позиции имеются признаки побуждения к насильственным действиям, а также к действиям, представляющим угрозу для духовного, нравственного, социального, психического, физического здоровья несовершеннолетних», – сообщили в пресс-службе судов.

17 декабря 2024 г. петербургский городской суд признал песню представителя андеграунд-рэпа Никиты Раскольникова, известного также как «Раскол», запрещенной к распространению. Речь шла о композиции «Русским быть великолепно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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