Суд запретил к распространению песни рэпера «Молодой Калуга»

Были запрещены треки «Больше», «Джип», «Марафет» и «Narko-9». В них, как уточняется, после отправки со стороны прокуратуры на проверку в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического образования им. К.Д. Ушинского» обнаружились пропаганда употребления наркотиков, алкоголя, призывы к насильственным действиям, причем как в отношении к людям, так и к животным.