Бутерин назвал политизированные токены инструментом подкупа власти
Основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин назвал политизированные криптовалюты и токены, вроде $TRUMP, отличным инструментом для взяток политикам и призвал с осторожностью относиться к возможности каждой публичной личности создавать собственные криптоактивы. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в X.
«Сейчас самое время поговорить о том факте, что крупномасштабные политические монеты переходят все границы: они не просто источник веселья, вред от которого в лучшем случае сводится к ошибкам, совершаемым добровольными участниками, они являются средством неограниченного политического подкупа, в том числе со стороны иностранных государств», – написал Бутерин, добавив, что цель развития рынка криптовалют состоит не в том, чтобы без разбора наращивать стоимость всех активов, а чтобы более грамотно подходить к созданию альтернативных денежных средств.
По его словам, глава Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслер, который известен жесткой позицией по отношению к обращению неклассических активов, создал режим, при котором токены, которые дают инвесторам четкое представление о том, каковы их права и откуда берется их доход, являются «гарантией». Вместе с этим он призвал не героизировать Генслера даже среди тех, кто так же скептически относится к криптовалюте, так как он ответственен за жесткое регулирование рынка и ограничения в сфере обращения альтернативных средств.
18 января президент США Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту под названием $TRUMP. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social. Ее стоимость взлетела на несколько десятков тысяч процентов, но спустя два дня рухнула. Дизайн мемкоина вдохновлен образом Трампа и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые избранный президент США произнес после покушения в июле 2024 г.
Мемкоинами называются токены, которые не имеют функционала, но связаны с интернет-мемом, известной личностью или явлением (с англ. meme – «мем», coin – «монета»). Волна интереса знаменитостей к мемкоинам поднялась в мае 2024 г., когда американская телезвезда Кейтлин Дженнер запустила монету JENNER. Ее примеру последовали австралийская певица Игги Азалия (MOTHER), рэпер Лил Памп (LILPUMP), певец и танцор Джейсон Деруло (JASON) и др.