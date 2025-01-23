Бутерин назвал политизированные токены инструментом подкупа власти

По его словам, глава Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслер, который известен жесткой позицией по отношению к обращению неклассических активов, создал режим, при котором токены, которые дают инвесторам четкое представление о том, каковы их права и откуда берется их доход, являются «гарантией». Вместе с этим он призвал не героизировать Генслера даже среди тех, кто так же скептически относится к криптовалюте, так как он ответственен за жесткое регулирование рынка и ограничения в сфере обращения альтернативных средств.