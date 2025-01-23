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Бутерин назвал политизированные токены инструментом подкупа власти

Ведомости

Основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин назвал политизированные криптовалюты и токены, вроде $TRUMP, отличным инструментом для взяток политикам и призвал с осторожностью относиться к возможности каждой публичной личности создавать собственные криптоактивы. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в X.

«Сейчас самое время поговорить о том факте, что крупномасштабные политические монеты переходят все границы: они не просто источник веселья, вред от которого в лучшем случае сводится к ошибкам, совершаемым добровольными участниками, они являются средством неограниченного политического подкупа, в том числе со стороны иностранных государств», – написал Бутерин, добавив, что цель развития рынка криптовалют состоит не в том, чтобы без разбора наращивать стоимость всех активов, а чтобы более грамотно подходить к созданию альтернативных денежных средств.

По его словам, глава Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслер, который известен жесткой позицией по отношению к обращению неклассических активов, создал режим, при котором токены, которые дают инвесторам четкое представление о том, каковы их права и откуда берется их доход, являются «гарантией». Вместе с этим он призвал не героизировать Генслера даже среди тех, кто так же скептически относится к криптовалюте, так как он ответственен за жесткое регулирование рынка и ограничения в сфере обращения альтернативных средств.

18 января президент США Дональд Трамп запустил собственную шуточную криптовалюту под названием $TRUMP. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social. Ее стоимость взлетела на несколько десятков тысяч процентов, но спустя два дня рухнула. Дизайн мемкоина вдохновлен образом Трампа и словами «сражайся, сражайся, сражайся», которые избранный президент США произнес после покушения в июле 2024 г. 

Мемкоинами называются токены, которые не имеют функционала, но связаны с интернет-мемом, известной личностью или явлением (с англ. meme – «мем», coin – «монета»). Волна интереса знаменитостей к мемкоинам поднялась в мае 2024 г., когда американская телезвезда Кейтлин Дженнер запустила монету JENNER. Ее примеру последовали австралийская певица Игги Азалия (MOTHER), рэпер Лил Памп (LILPUMP), певец и танцор Джейсон Деруло (JASON) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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