Актер Игорь Ромащенко умер на 60-м году жизни
На 60-м году жизни скончался советский и российский актер Игорь Ромащенко, информацию об этом сообщил его коллега актер Михаил Богдасаров на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«С глубоким прискорбием сообщают о кончине Игоря Ромащенко , ушедшего из жизни в возрасте 59 лет», – написал он.
Позднее о смерти Ромащенко сообщил также в этой же соцсети актер и продюсер Андрей Семенов.
Ромащенко известен зрителям благодаря ролям в сериалах «Ранетки», «Папины дочки» и «Воронины», а также он известен как один из режиссеров сериала «След».
Ромащенко родился в 1966 г. в городе Ворошиловград, окончил ГИТИС и с 1989 по 1992 г. служил в Московском театре «Сатирикон».
26 июня 2014 г. серия «Дело живодеров» телепрограммы «Следствие вели» режиссера-постановщика Игоря Ромащенко стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации публицистическая программа «Человек и право».