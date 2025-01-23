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Юра Борисов номинирован на премию «Оскар»

Российский актер представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»
Максим Цуланов
TASS
TASS

Российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар», следует из трансляции объявления номинантов на 97-ю церемонию вручения премии. Артист представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за участие в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.

Помимо Борисова в номинации представлены Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик»). Церемония вручения запланирована на 2 марта.

Картина «Анора» рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей по имени Анора (американская актриса Майки Мэдисон) и сыном русского олигарха Ваней (российский актер Марк Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. Снявший картину Бэйкер – независимый режиссер, лейтмотивом творчества которого являются истории бедняков, секс-работников, нелегалов и бездомных.

Мировая премьера состоялась 21 мая прошлого года на Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». Фильм вышел в российский прокат 17 октября 2024 г. 13 августа 2024 г. фильм «Анора» вошел в пятерку потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм по прогнозу портала Gold Derby.

Игра Борисова была отмечена и другими престижными киноакадемиями. В частности, 15 января Борисова официально номинировали на британскую премию BAFTA за лучшую мужскую роль второстепенного плана в «Аноре». Фильм также был номинирован в самой престижной категории «Лучший фильм». Американская актриса Мэдисон, исполнившая главную женскую роль в фильме, также номинирована на премию в своей категории. Также номинирован и режиссер Бэйкер.

Кроме того, фильм номинировали на пять номинаций «Золотого глобуса» в декабре 2024 г. – в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» (Бейкер), «Лучшая женская роль первого плана» (Мэдисон), а также «Лучшая мужская роль второго плана» (Борисов). По результатам 6 января фильм остался без наград.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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