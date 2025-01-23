Юра Борисов номинирован на премию «Оскар»Российский актер представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»
Российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар», следует из трансляции объявления номинантов на 97-ю церемонию вручения премии. Артист представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за участие в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера.
Помимо Борисова в номинации представлены Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Совершенный незнакомец»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик»). Церемония вручения запланирована на 2 марта.
Картина «Анора» рассказывает историю романа между бруклинской стриптизершей по имени Анора (американская актриса Майки Мэдисон) и сыном русского олигарха Ваней (российский актер Марк Эйдельштейн). Борисов сыграл одного из русских, работающих на отца Вани, кому было поручено разлучить влюбленных. Снявший картину Бэйкер – независимый режиссер, лейтмотивом творчества которого являются истории бедняков, секс-работников, нелегалов и бездомных.
Мировая премьера состоялась 21 мая прошлого года на Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». Фильм вышел в российский прокат 17 октября 2024 г. 13 августа 2024 г. фильм «Анора» вошел в пятерку потенциальных претендентов на «Оскар» за лучший фильм по прогнозу портала Gold Derby.
Игра Борисова была отмечена и другими престижными киноакадемиями. В частности, 15 января Борисова официально номинировали на британскую премию BAFTA за лучшую мужскую роль второстепенного плана в «Аноре». Фильм также был номинирован в самой престижной категории «Лучший фильм». Американская актриса Мэдисон, исполнившая главную женскую роль в фильме, также номинирована на премию в своей категории. Также номинирован и режиссер Бэйкер.
Кроме того, фильм номинировали на пять номинаций «Золотого глобуса» в декабре 2024 г. – в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий» (Бейкер), «Лучшая женская роль первого плана» (Мэдисон), а также «Лучшая мужская роль второго плана» (Борисов). По результатам 6 января фильм остался без наград.