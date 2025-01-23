Юра Борисов номинирован на премию «Оскар»

Игра Борисова была отмечена и другими престижными киноакадемиями. В частности, 15 января Борисова официально номинировали на британскую премию BAFTA за лучшую мужскую роль второстепенного плана в «Аноре». Фильм также был номинирован в самой престижной категории «Лучший фильм». Американская актриса Мэдисон, исполнившая главную женскую роль в фильме, также номинирована на премию в своей категории. Также номинирован и режиссер Бэйкер.