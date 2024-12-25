Событие года. Юра Борисов – номинант «Золотого глобуса»Звезда «Аноры» стал первым российским актером в истории, кто поборется за эту награду
Звезда «Серебряных коньков» и «Эпидемии» Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус». Роль немногословного эмигранта с добрым сердцем, сыгранная в главном арт-хите года – «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера, привела Борисова в категорию «лучший актер второго плана». Здесь у него пять соперников – в том числе такие тяжеловесы, как Дензел Вашингтон и Эдвард Нортон. Победитель будет объявлен 5 января. А еще через пару недель, 17 января, будут оглашены оскаровские номинации, и, как утверждают аналитики и журналисты западных изданий, включая Variety, есть высокий шанс, что Борисов сможет растопить и сердца киноакадемиков.
Даже если 2025 год не принесет никаких статуэток, того, что произошло, уже достаточно, чтобы войти в историю. В дополнение к «Глобусу» Юра – а он просит всех называть себя именно так, по-домашнему, – собрал достаточно регалий. Попал в номинанты Critics’ Choice Awards и Independent Spirit Awards, получил премии Ассоциаций кинокритиков Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. О нем чрезвычайно тепло пишут заокеанские критики. «Юра – это фантастика», – говорит в интервью французская актриса Изабель Юппер. Успех «Аноры» в полной мере разделяет и другой российский актер, Марк Эйдельштейн, – его только что позвали сниматься во второй сезон хитового сериала «Мистер и миссис Смит». Не в эпизод или на второй план. Главная роль.