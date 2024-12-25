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Событие года. Юра Борисов – номинант «Золотого глобуса»

Звезда «Аноры» стал первым российским актером в истории, кто поборется за эту награду
Николай Корнацкий , критик

Звезда «Серебряных коньков» и «Эпидемии» Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Золотой глобус». Роль немногословного эмигранта с добрым сердцем, сыгранная в главном арт-хите года – «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера, привела Борисова в категорию «лучший актер второго плана». Здесь у него пять соперников – в том числе такие тяжеловесы, как Дензел Вашингтон и Эдвард Нортон. Победитель будет объявлен 5 января. А еще через пару недель, 17 января, будут оглашены оскаровские номинации, и, как утверждают аналитики и журналисты западных изданий, включая Variety, есть высокий шанс, что Борисов сможет растопить и сердца киноакадемиков.

Даже если 2025 год не принесет никаких статуэток, того, что произошло, уже достаточно, чтобы войти в историю. В дополнение к «Глобусу» Юра – а он просит всех называть себя именно так, по-домашнему, – собрал достаточно регалий. Попал в номинанты Critics’ Choice Awards и Independent Spirit Awards, получил премии Ассоциаций кинокритиков Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. О нем чрезвычайно тепло пишут заокеанские критики. «Юра – это фантастика», – говорит в интервью французская актриса Изабель Юппер. Успех «Аноры» в полной мере разделяет и другой российский актер, Марк Эйдельштейн, – его только что позвали сниматься во второй сезон хитового сериала «Мистер и миссис Смит». Не в эпизод или на второй план. Главная роль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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