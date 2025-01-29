Ватикан: искусственный интеллект несет «тень зла»
Ватикан предупредил об опасностях, которые может нести в себе искусственный интеллект (ИИ), следует из опубликованного Ватиканом документа «Antiqua et nova» («Древнее и новое»).
По мнению Ватикана, ИИ несет в себе «тень зла» и правительствам стран необходимо следить за его развитием.
Документ «Antiqua et nova» был опубликован с одобрения папы римского на следующий день после того, как Америку захлестнула паника из-за появления китайского чат-бота DeepSeek. В документе оценивается влияние ИИ на взаимоотношения, работу, образование и человеческое существование.
Ватикан утверждает, что при неправильном использовании ИИ может иметь апокалиптические последствия. В документе делается акцент на то, что развитие ИИ может привести к одиночеству и «поработить» работников, ограничивая их «жесткими и повторяющимися задачами». Ватикан также считает, что развитие ИИ может создать проблемы в развитии детей, поскольку из-за общения с чат-ботами они не смогут выстраивать «подлинные отношения, основанные на сопереживании и искренней заботе о благополучии другого человека».
29 января AI-ассистент DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением российского Google Play. Приложение скачали более 10 млн раз. Пользователи в среднем оценивают его в 4,8 балла из 5 возможных.
27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.