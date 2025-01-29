Ватикан: искусственный интеллект несет «тень зла»

Ватикан утверждает, что при неправильном использовании ИИ может иметь апокалиптические последствия. В документе делается акцент на то, что развитие ИИ может привести к одиночеству и «поработить» работников, ограничивая их «жесткими и повторяющимися задачами». Ватикан также считает, что развитие ИИ может создать проблемы в развитии детей, поскольку из-за общения с чат-ботами они не смогут выстраивать «подлинные отношения, основанные на сопереживании и искренней заботе о благополучии другого человека».