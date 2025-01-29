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Ватикан: искусственный интеллект несет «тень зла»

Ведомости

Ватикан предупредил об опасностях, которые может нести в себе искусственный интеллект (ИИ), следует из опубликованного Ватиканом документа «Antiqua et nova» («Древнее и новое»).

По мнению Ватикана, ИИ несет в себе «тень зла» и правительствам стран необходимо следить за его развитием.

Документ «Antiqua et nova» был опубликован с одобрения папы римского на следующий день после того, как Америку захлестнула паника из-за появления китайского чат-бота DeepSeek. В документе оценивается влияние ИИ на взаимоотношения, работу, образование и человеческое существование.

Ватикан утверждает, что при неправильном использовании ИИ может иметь апокалиптические последствия. В документе делается акцент на то, что развитие ИИ может привести к одиночеству и «поработить» работников, ограничивая их «жесткими и повторяющимися задачами». Ватикан также считает, что развитие ИИ может создать проблемы в развитии детей, поскольку из-за общения с чат-ботами они не смогут выстраивать «подлинные отношения, основанные на сопереживании и искренней заботе о благополучии другого человека».

29 января AI-ассистент DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением российского Google Play. Приложение скачали более 10 млн раз. Пользователи в среднем оценивают его в 4,8 балла из 5 возможных.

27 января агентство Bloomberg сообщило, что состояние 500 самых богатых людей мира снизилось на $108 млрд в связи с падением акций технологических компаний, вызванным успехом бесплатной языковой модели ИИ DeepSeek. Самые значительные потери понес основатель и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Его состояние сократилось на 20% и теперь составляет $101 млрд. Nvidia потеряла $600 млрд рыночной стоимости и уступила звание самой дорогой компании в мире Apple и Microsoft, поскольку ее акции упали почти на 18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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