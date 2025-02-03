В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты ограничения на полеты

По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 февраля над шестью российскими регионами были перехвачены и ликвидированы 70 украинских беспилотников. В небе над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 27 дронов, над Волгоградской – 25 БПЛА. Над Астраханской областью были сбиты семь беспилотников, над Воронежской – пять. По четыре и два дрона российские военные уничтожили над Белгородской и Курской областями соответственно.