В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы сняты ограничения на полеты
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы возобновили прием и выпуск воздушных судов в 10:10 мск. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы приостановили работу в 7:44 мск. Ранним утром ограничения на полеты вводились также в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Ульяновска, Волгограда и Саратова. Позже все они были сняты. Ограничения на полеты в воздушной гавани Волгограда устанавливались и поздним вечером 2 февраля.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 3 февраля над шестью российскими регионами были перехвачены и ликвидированы 70 украинских беспилотников. В небе над Ростовской областью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 27 дронов, над Волгоградской – 25 БПЛА. Над Астраханской областью были сбиты семь беспилотников, над Воронежской – пять. По четыре и два дрона российские военные уничтожили над Белгородской и Курской областями соответственно.