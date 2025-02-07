Обломки военного вертолета Black Hawk достали из реки в Вашингтоне
Из реки Потомак в Вашингтоне извлекли обломки военного вертолета Black Hawk, столкнувшегося с пассажирским самолетом American Airlines. Об этом пишет NBC News.
Обломки планируется погрузить на баржу и доставить «в безопасное место». Продолжается поиск двигателя и хвостового винта разбившегося вертолета.
Вечером 29 января (5:00 30 января мск) самолет American Airlines и Black Hawk столкнулись над рекой Потомак в Вашингтоне, после чего упали в воду. На борту лайнера находились 64 человека, в вертолете – три члена экипажа. Все они погибли. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, российские и американские дипломаты обсуждают передачу тел россиян, погибших в авиакатастрофе.
New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) сообщала, что пилот American Airlines, возможно, пытался избежать столкновения «в последнюю секунду». The Times писала, что публикация предварительного отчета об авиакатастрофе планируется в течение 30 дней. По данным CNN, власти США готовятся к тому, что крушение воздушных судов станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года.
4 февраля NBC News сообщал, что власти извлекли из реки Потомак тела всех 67 погибших при столкновении самолета и вертолета, 66 из них опознаны.