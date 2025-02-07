Обломки военного вертолета Black Hawk достали из реки в Вашингтоне

New York Post со ссылкой на Национальный совет безопасности на транспорте (NTSB) сообщала, что пилот American Airlines, возможно, пытался избежать столкновения «в последнюю секунду». The Times писала, что публикация предварительного отчета об авиакатастрофе планируется в течение 30 дней. По данным CNN, власти США готовятся к тому, что крушение воздушных судов станет самой смертоносной авиакатастрофой в округе Колумбия за последние 43 года.