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«Ростех» приобрел часть компании ИИ-решений для диагностики онкологии

Ведомости

Холдинг «АИС» (входит в государственную корпорацию «Ростех») приобрел 25% в уставном капитале компании OneCell, которая занимается разработкой и внедрением технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также медицинского hi-end оборудования для диагностики онкологии, сообщает госкорпорация.

OneCell обеспечивает цифровую аналитику биоматериалов онкобольных с использованием инструментов ИИ. Система способна анализировать образцы биоматериалов в реальном времени, обрабатывая до 20 000 микрофотографий в минуту. Это повышает точность диагностики заболевания и помогает выбрать максимально верный курс лечения.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что очередь на исследования с помощью технологий OneCell сейчас выстроена до конца 2025 г. По мнению Чемезова, это свидетельствует о необходимости их дальнейшего масштабирования не только в Москве, но и в других городах и регионах России. Гендиректор подчеркнул, что данная технология, в перспективе, способна стать основой национального цифрового диагностического контура в рамках федерального проекта по цифровизации патологической анатомии.

Ожидается, что объединение компетенций «Ростеха» и OneCell позволит вывести диагностику онкозаболеваний на новый уровень, а также даст уникальные цифровые продукты, необходимые медикам, пациентам и здравоохранению страны в целом.

«Ростех» объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

4 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании научно-технологического центра развития технологий матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК). На их основе планируют производить инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологии. Основное внимание центра будет уделено всестороннему развитию мРНК-технологий, направленных на создание и производство современных лекарственных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний, включая тяжелые формы болезней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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