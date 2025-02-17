«Ростех» приобрел часть компании ИИ-решений для диагностики онкологии

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что очередь на исследования с помощью технологий OneCell сейчас выстроена до конца 2025 г. По мнению Чемезова, это свидетельствует о необходимости их дальнейшего масштабирования не только в Москве, но и в других городах и регионах России. Гендиректор подчеркнул, что данная технология, в перспективе, способна стать основой национального цифрового диагностического контура в рамках федерального проекта по цифровизации патологической анатомии.