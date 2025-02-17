«Ростех» приобрел часть компании ИИ-решений для диагностики онкологии
Холдинг «АИС» (входит в государственную корпорацию «Ростех») приобрел 25% в уставном капитале компании OneCell, которая занимается разработкой и внедрением технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ), а также медицинского hi-end оборудования для диагностики онкологии, сообщает госкорпорация.
OneCell обеспечивает цифровую аналитику биоматериалов онкобольных с использованием инструментов ИИ. Система способна анализировать образцы биоматериалов в реальном времени, обрабатывая до 20 000 микрофотографий в минуту. Это повышает точность диагностики заболевания и помогает выбрать максимально верный курс лечения.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что очередь на исследования с помощью технологий OneCell сейчас выстроена до конца 2025 г. По мнению Чемезова, это свидетельствует о необходимости их дальнейшего масштабирования не только в Москве, но и в других городах и регионах России. Гендиректор подчеркнул, что данная технология, в перспективе, способна стать основой национального цифрового диагностического контура в рамках федерального проекта по цифровизации патологической анатомии.
Ожидается, что объединение компетенций «Ростеха» и OneCell позволит вывести диагностику онкозаболеваний на новый уровень, а также даст уникальные цифровые продукты, необходимые медикам, пациентам и здравоохранению страны в целом.
«Ростех» объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
4 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании научно-технологического центра развития технологий матричных рибонуклеиновых кислот (мРНК). На их основе планируют производить инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологии. Основное внимание центра будет уделено всестороннему развитию мРНК-технологий, направленных на создание и производство современных лекарственных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний, включая тяжелые формы болезней.