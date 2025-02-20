Пискарев напомнил о последствиях за участие в антироссийских акциях
Россияне могут понести ответственность за участие в антироссийских акциях за рубежом, заявил глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в своем Telegram-канале.
Пискарев рассказал, что в третью годовщину начала спецоперации с 22 по 24 февраля российские релоканты запланировали глобальную акцию по сбору средств для помощи Украине и в поддержку «демократической Европы». В завершение акции участники планируют призвать лидеров западных государств не прекращать военную помощь Киеву.
По мнению политика, подобные акции координируются предателями и членами экстремистских и нежелательных в России организаций, он напомнил, что за сотрудничество с ними российским законодательством предусмотрена строгая ответственность.
26 января оппозиция провела митинг в Варшаве против президентских выборов в Белоруссии. На марше в польской столице был развернут 250-метровый бело-красно-белый флаг.