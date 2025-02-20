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Пискарев напомнил о последствиях за участие в антироссийских акциях

Ведомости

Россияне могут понести ответственность за участие в антироссийских акциях за рубежом, заявил глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

Пискарев рассказал, что в третью годовщину начала спецоперации с 22 по 24 февраля российские релоканты запланировали глобальную акцию по сбору средств для помощи Украине и в поддержку «демократической Европы». В завершение акции участники планируют призвать лидеров западных государств не прекращать военную помощь Киеву.

По мнению политика, подобные акции координируются предателями и членами экстремистских и нежелательных в России организаций, он напомнил, что за сотрудничество с ними российским законодательством предусмотрена строгая ответственность.

26 января оппозиция провела митинг в Варшаве против президентских выборов в Белоруссии. На марше в польской столице был развернут 250-метровый бело-красно-белый флаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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