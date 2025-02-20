Пискарев напомнил о последствиях за участие в антироссийских акциях

Пискарев рассказал, что в третью годовщину начала спецоперации с 22 по 24 февраля российские релоканты запланировали глобальную акцию по сбору средств для помощи Украине и в поддержку «демократической Европы». В завершение акции участники планируют призвать лидеров западных государств не прекращать военную помощь Киеву.