Министр сельского хозяйства России Оксана Лут попала в ДТПВ результате аварии глава министерства не пострадала
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут попала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как сообщают Telegram-каналы Baza и Mash, авария произошла в Москве на улице Воздвиженка в 10:30 мск. Тогда Aurus, пассажиром которого была министр, столкнулся на перекрестке с Mercedes-Benz. По сообщению канала Baza, пострадал один человек, Лут не пострадала.
Mash пишет, что травмы получил водитель Aurus. После инцидента Лут пересадили в машину ГАИ и доставили на работу.
Лут была назначена министром сельского хозяйства в мае 2024 г. До этого она занимала должность замглавы Минсельхоза. Она была повышена до главы Минсельхоза в связи с переводом Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера в новом составе правительства.