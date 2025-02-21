Министр сельского хозяйства России Оксана Лут попала в ДТП

Как сообщают Telegram-каналы Baza и Mash, авария произошла в Москве на улице Воздвиженка в 10:30 мск. Тогда Aurus, пассажиром которого была министр, столкнулся на перекрестке с Mercedes-Benz. По сообщению канала Baza, пострадал один человек, Лут не пострадала.