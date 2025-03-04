В Японии из-за природного пожара эвакуированы более 1200 человек

В сообщении указано, что сейчас 2000 специалистов пытаются локализовать огонь с земли и воздуха. В тушении пожара помогают вертолеты. В результате природного возгорания были повреждены территории региона Санрику, район Нагасаки и другие близлежащие населенные пункты, а также сотни домов.