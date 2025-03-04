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В Японии из-за природного пожара эвакуированы более 1200 человек

Ведомости

В японской префектуре Иватэ лесной пожар охватил территорию примерно в 2600 га, что привело к эвакуации более 1200 человек, сообщает телеканал NHK.

В сообщении указано, что сейчас 2000 специалистов пытаются локализовать огонь с земли и воздуха. В тушении пожара помогают вертолеты. В результате природного возгорания были повреждены территории региона Санрику, район Нагасаки и другие близлежащие населенные пункты, а также сотни домов.

Разгоревшийся пожар стал самым крупным в Японии с 1980-х гг. Он уже уничтожил около 8% населенного пункта Офунато, где проживают около 35 000 человек.

7 января 2024 г. в Калифорнии начались масштабные лесные пожары. Они стали причиной гибели по меньшей мере 28 человек, также было повреждено и уничтожено почти 16 000 зданий. По информации властей Лос-Анджелеса, были эвакуированы 180 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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