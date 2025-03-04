В Японии из-за природного пожара эвакуированы более 1200 человек
В японской префектуре Иватэ лесной пожар охватил территорию примерно в 2600 га, что привело к эвакуации более 1200 человек, сообщает телеканал NHK.
В сообщении указано, что сейчас 2000 специалистов пытаются локализовать огонь с земли и воздуха. В тушении пожара помогают вертолеты. В результате природного возгорания были повреждены территории региона Санрику, район Нагасаки и другие близлежащие населенные пункты, а также сотни домов.
Разгоревшийся пожар стал самым крупным в Японии с 1980-х гг. Он уже уничтожил около 8% населенного пункта Офунато, где проживают около 35 000 человек.
7 января 2024 г. в Калифорнии начались масштабные лесные пожары. Они стали причиной гибели по меньшей мере 28 человек, также было повреждено и уничтожено почти 16 000 зданий. По информации властей Лос-Анджелеса, были эвакуированы 180 000 человек.