Минтруд: отрасль персональных услуг станет самой востребованной к 2029 году
Согласно прогнозу, потребность в специалистах в отрасли персональных услуг увеличится на 348 000 человек относительно 2024 г., в отрасли обрабатывающих производств – на 203 000. Предполагается, что в сфере транспортировки и хранения рост составит 194 000, в отрасли гостиничного бизнеса и общепита – 168 000. На 160 000 человек вырастет потребность в сфере науки, на 90 000 – в области информации и связи и на 70 000 – в отрасли здравоохранения.
При этом наиболее сильный спад потребности в специалистах к 2029 г. прогнозируется в сферах торговли (-233 000 человек), госуправления (-66 000), обеспечения электроэнергией (-57 000), сельского хозяйства (-40 000), недвижимости (-30 000), культуры и спорта (-20 000), финансов и страхования (-10 000).
5 марта зампред Счетной палаты Галина Изотова заявила на пленарном заседании Госдумы, что в России все еще не хватает работников в медицине и образовании. По результатам предыдущего года дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. В 2024 г. отток врачей фиксировался в 25 регионах, среднего персонала – в 57 субъектах. Требуемый уровень зарплаты по врачам не был достигнут в 21 регионе, по среднему медперсоналу – в 19.
В феврале президент России Владимир Путин говорил, что возраст 6,2% учителей в школах превышает 65 лет. Среди преподавателей математики на их долю приходится уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%. Глава государства попросил министра просвещения Сергея Кравцова иметь в виду такую статистику и призвал не допустить дефицита педагогов в России.