Минтруд: отрасль персональных услуг станет самой востребованной к 2029 году

5 марта зампред Счетной палаты Галина Изотова заявила на пленарном заседании Госдумы, что в России все еще не хватает работников в медицине и образовании. По результатам предыдущего года дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. В 2024 г. отток врачей фиксировался в 25 регионах, среднего персонала – в 57 субъектах. Требуемый уровень зарплаты по врачам не был достигнут в 21 регионе, по среднему медперсоналу – в 19.