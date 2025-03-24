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Минтруд: отрасль персональных услуг станет самой востребованной к 2029 году

Ведомости

Самой востребованной к 2029 г. станет отрасль по оказанию персональных услуг, сообщает РБК со ссылкой на разработанный Минтрудом прогноз кадровой потребности на 2024–2029 гг.

Согласно прогнозу, потребность в специалистах в отрасли персональных услуг увеличится на 348 000 человек относительно 2024 г., в отрасли обрабатывающих производств – на 203 000. Предполагается, что в сфере транспортировки и хранения рост составит 194 000, в отрасли гостиничного бизнеса и общепита – 168 000. На 160 000 человек вырастет потребность в сфере науки, на 90 000 – в области информации и связи и на 70 000 – в отрасли здравоохранения.

При этом наиболее сильный спад потребности в специалистах к 2029 г. прогнозируется в сферах торговли (-233 000 человек), госуправления (-66 000), обеспечения электроэнергией (-57 000), сельского хозяйства (-40 000), недвижимости (-30 000), культуры и спорта (-20 000), финансов и страхования (-10 000).

5 марта зампред Счетной палаты Галина Изотова заявила на пленарном заседании Госдумы, что в России все еще не хватает работников в медицине и образовании. По результатам предыдущего года дефицит врачей в первичном звене достиг 23 000 человек, а среднего медперсонала – 75 000. В 2024 г. отток врачей фиксировался в 25 регионах, среднего персонала – в 57 субъектах. Требуемый уровень зарплаты по врачам не был достигнут в 21 регионе, по среднему медперсоналу – в 19.

В феврале президент России Владимир Путин говорил, что возраст 6,2% учителей в школах превышает 65 лет. Среди преподавателей математики на их долю приходится уже 9,2%, химии – 10,9%, физики – 11,9%. Глава государства попросил министра просвещения Сергея Кравцова иметь в виду такую статистику и призвал не допустить дефицита педагогов в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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