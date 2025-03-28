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Обвиняемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта» признали вину

Ведомости

Двое обвиняемых в хищениях при реализации федеральной программы «Пушкинская карта» признали вину в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Москве.

Следствие 28 марта намерено ходатайствовать перед Черемушкинским районным судом города Москвы об избрании троим фигурантам дела меры пресечения.

26 марта ведомство сообщило о задержании подозреваемых в хищениях средств при реализации программы «Пушкинская карта» и возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). По данным ведомства, не позднее января 2023 г. один из фигурантов подготовил план хищения средств и привлек к нему знакомое должностное лицо ГБУК Москвы «Киноконцертный зал Эльдар». Соучастники подали заявку на «PRO.Культура РФ» для участия мероприятия в федеральной программе. Организатор и концертная площадка заключили договор на исполнение одним из фигурантов музыкальных композиций на мероприятии.

Фигуранты дела похищали деньги с социальных карт, покупая билеты. Они обеспечили приобретение 321 билета на культурные мероприятия без цели их посещения. При их проведении соучастники фиктивно гасили билеты. После они предоставляли в профильное министерство недостоверные данные о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн руб.

ТАСС писал, что среди задержанных по делу был певец, участник музыкального телешоу «Голос» Эмиль Кадыров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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