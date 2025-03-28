Обвиняемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта» признали вину

26 марта ведомство сообщило о задержании подозреваемых в хищениях средств при реализации программы «Пушкинская карта» и возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). По данным ведомства, не позднее января 2023 г. один из фигурантов подготовил план хищения средств и привлек к нему знакомое должностное лицо ГБУК Москвы «Киноконцертный зал Эльдар». Соучастники подали заявку на «PRO.Культура РФ» для участия мероприятия в федеральной программе. Организатор и концертная площадка заключили договор на исполнение одним из фигурантов музыкальных композиций на мероприятии.