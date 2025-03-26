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По делу о хищениях при реализации «Пушкинской карты» задержали певца Кадырова

Ведомости

Певец, участник музыкального шоу «Голос» Эмиль Кадыров есть среди задержанных по подозрению в хищении более 1 млн руб. при реализации программы «Пушкинская карта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

26 марта ГСУ СК России по Москве сообщило о задержании подозреваемых в хищениях средств при реализации программы «Пушкинская карта». Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По данным следствия, не позднее января 2023 г. один из фигурантов подготовил план хищения средств и привлек к нему знакомого из числа должностных лиц ГБУК Москвы «Киноконцертный зал Эльдар». Соучастники подали заявку на платформу «PRO.Культура РФ» для участия мероприятия в федеральной программе. Между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов музыкальных композиций на этом мероприятии.

Участники преступной группы похищали деньги с социальных карт, приобретая билеты. Они обеспечили приобретение 321 билета на культурные мероприятия без цели их посещения. При их проведении злоумышленники фиктивно гасили билеты, хотя зрителей на нем не было. После они предоставляли в профильное министерство недостоверные данные о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн руб.

Федеральная программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 г. для молодых россиян. Депозит социальной карты с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно потратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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