По делу о хищениях при реализации «Пушкинской карты» задержали певца Кадырова

По данным следствия, не позднее января 2023 г. один из фигурантов подготовил план хищения средств и привлек к нему знакомого из числа должностных лиц ГБУК Москвы «Киноконцертный зал Эльдар». Соучастники подали заявку на платформу «PRO.Культура РФ» для участия мероприятия в федеральной программе. Между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов музыкальных композиций на этом мероприятии.