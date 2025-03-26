По делу о хищениях при реализации «Пушкинской карты» задержали певца Кадырова
Певец, участник музыкального шоу «Голос» Эмиль Кадыров есть среди задержанных по подозрению в хищении более 1 млн руб. при реализации программы «Пушкинская карта». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
26 марта ГСУ СК России по Москве сообщило о задержании подозреваемых в хищениях средств при реализации программы «Пушкинская карта». Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По данным следствия, не позднее января 2023 г. один из фигурантов подготовил план хищения средств и привлек к нему знакомого из числа должностных лиц ГБУК Москвы «Киноконцертный зал Эльдар». Соучастники подали заявку на платформу «PRO.Культура РФ» для участия мероприятия в федеральной программе. Между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов музыкальных композиций на этом мероприятии.
Участники преступной группы похищали деньги с социальных карт, приобретая билеты. Они обеспечили приобретение 321 билета на культурные мероприятия без цели их посещения. При их проведении злоумышленники фиктивно гасили билеты, хотя зрителей на нем не было. После они предоставляли в профильное министерство недостоверные данные о проведении мероприятия, на основании которых похитили более 1 млн руб.
Федеральная программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 г. для молодых россиян. Депозит социальной карты с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно потратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.