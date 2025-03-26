СК задержал подозреваемых в хищениях при реализации «Пушкинской карты»

Затем злоумышленники находили пользователей в возрасте от 14 до 22 лет, у которых были социальные карты с неиспользованным лимитом. Они обманом похищали деньги с карт, приобретая билеты на музыкальное мероприятие. Кроме того, соучастники находили тех, кто мог оформить «Пушкинские карты» с указанием недостоверных персональных данных для приобретения билетов на организуемые ими культурные мероприятия. Так они обеспечили массовое приобретение с социальных карт 321 билета на культурные мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия участники преступной группы фиктивно гасили билеты, а зрителей на нем не было.