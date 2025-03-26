СК задержал подозреваемых в хищениях при реализации «Пушкинской карты»
В Москве задержаны подозреваемые в хищениях средств при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.
Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
По данным следствия, не позднее января 2023 г. один из фигурантов разработал план хищения средств, выделяемых в рамках программы. Он привлек знакомого из числа должностных лиц ГБУК Москвы «Киноконцертный зал Эльдар» и рассказал ему детали плана. Соучастники подали заявку от лица площадки на платформу «PRO.Культура РФ» для участия мероприятия в программе «Пушкинская карта». Между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из фигурантов музыкальных композиций на этом мероприятии.
Затем злоумышленники находили пользователей в возрасте от 14 до 22 лет, у которых были социальные карты с неиспользованным лимитом. Они обманом похищали деньги с карт, приобретая билеты на музыкальное мероприятие. Кроме того, соучастники находили тех, кто мог оформить «Пушкинские карты» с указанием недостоверных персональных данных для приобретения билетов на организуемые ими культурные мероприятия. Так они обеспечили массовое приобретение с социальных карт 321 билета на культурные мероприятия без цели их посещения. При проведении мероприятия участники преступной группы фиктивно гасили билеты, а зрителей на нем не было.
После соучастники предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили свыше 1 млн руб. Сейчас с фигурантами дела проводятся следственные действия. В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
19 февраля статс-секретарь – замминистра культуры РФ Жанна Алексеева заявила, что с 2021 г. молодые россияне приобрели по «Пушкинской карте» более 83 млн билетов на 41 млрд руб. Участниками программы стали 11,6 млн человек в возрасте от 14 до 22 лет. К программе подключены около 12 000 организаций культуры.
Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 г. для молодых граждан России. Депозит социальной карты с 1 января 2022 г. составляет 5000 руб. на год – их можно потратить на посещение театров, музеев, кинотеатров и др.