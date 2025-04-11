Овечкину подарили золотую клюшку после его исторического рекорда
Российский хоккеист, нападающий американского «Вашингтон кэпиталз», получил от клуба в подарок золотую клюшку и свой портрет, выполненный с использованием его экипировки. Церемония в честь рекорда прошла перед матчем с «Каролиной Харрикейнз». Участие в ней приняли семья хоккеиста, владелец «Вашингтона» Тед Леонсис и президент клуба по хоккейным операциям Брайан Маклеллан, пишет Sports.ru.
Мама и супруга Овечкина также получили подарки – букеты цветов и часы. Сыновьям хоккеиста вручили детские золотые клюшки. Комментатор домашних матчей «Вашингтона» Джо Бенинати в шутку посоветовал детям не играть этими клюшками на улице и «не бить папу по коленям».
В матче с «Каролиной» победил «Вашингтон» со счетом 5:4.
6 апреля Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив рекорд канадца Уэйна Гретцки, который никто не мог превзойти 26 лет. Так российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Рекордная шайба была забита в матче против «Нью-Йорк айлендерс».
С рекордом Овечкина поздравил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это достижение стало не только личным успехом спортсмена, но и «настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами». Президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста-рекордсмена великим. Овечкина также поздравили лидер Белоруссии Александр Лукашенко и российский экипаж МКС.